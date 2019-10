Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Klagewelle wegen Flugverspätung Nachsicht und Ehrlichkeit Lukas Brekenkamp

Lange auf den Urlaub gespart – und mindestens

genau so lange dem strahlenden Sonnenschein im Süden

entgegengefiebert. Doch am Ende hieß es doch: warten. Warten am

Flughafen, weil der Flug Verspätung hat. Das ist besonders eins:

ärgerlich. Egal, ob wegen höherer Gewalt wie Unwetter oder eben wegen

eines Streiks. Vielen Urlaubern dürfte das Szenario bekannt vorkommen

– auch wenn die absoluten Zahlen der Flugverspätungen oder gar

-ausfälle laut EU-Claim rückläufig sind. Da ist die

Fluggastrechteverordnung, nach der Fluggäste von der Airline bei

Verspätung oder Annullierung zu entschädigen sind, ein Pflaster für

die Seele. So wirtschaftlich hart das Geschäft mit dem Flugverkehr

auch sein mag – Wartezeiten, die Airlines hätten verhindern können,

gilt es zu entschädigen. Aber Achtung: Nicht jede nervige Warterei

ist ein Grund dafür. Und so sollte auch hier das Gebot der Nachsicht

gelten, wenn die Umstände denn wirklich auf eine höhere Gewalt

zurückzuführen sind. Andererseits gilt es für die Airlines, die

höhere Gewalt nicht als Schlupfloch zu nutzen und Passagiere

womöglich abzuwatschen. In solchen Fällen lohnt sich eine Beratung –

und zur Not eben auch der Schritt vor Gericht.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell