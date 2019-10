neues deutschland: An Landesregierungen beteiligte LINKE-Politiker fordern mehr Strukturhilfen für Klima- und Energiewende

In einem gemeinsamen Positionspapier haben

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Bremens Wirtschafts- und

Sozialsenatorin Kristina Vogt sowie der Berliner Kultursenator Klaus

Lederer das “Klimaschutzprogramm 2030” der Bundesregierung aus

landespolitischer Sicht kritisiert und weitere Hilfen des Bundes zur

sozialen Abfederung des mit der Klima- und Energiewende verbundenen

Strukturwandels gefordert.

In der Stellungnahme unter dem Titel »Mit mehr Mut fürs Klima die

Zukunft gestalten!«, die der in Berlin erscheinenden Tageszeitung

“neues deutschland” vorliegt, verlangen die Politiker Unterstützung

des Bundes über das zugesagte 40-Milliarden-Euro-Paket für die vom

Kohleausstieg betroffenen Länder hinaus. So plädieren sie für eine

»aktive Unterstützung« der Beschäftigten der Stahl- und

Automobilindustrie. Günter Kolodziej, Sprecher der Thüringer

Staatskanzlei, erläuterte gegenüber dem “nd”, schon jetzt müssten in

Thüringen etliche Zulieferer für Verbrennungsmotoren Insolvenz

anmelden. Es brauche daher Kurzarbeitsregelungen, die mit

Qualifizierungsmaßnahmen verbunden seien. Für die Unternehmen sei

Unterstützung beim Umsatteln auf andere Produktpaletten nötig.

Ramelow, Vogt und Lederer monieren zudem, dass die vom Bund

geplanten Klimaschutzmaßnahmen die Länderhaushalte bis 2023 mit 1,4

Milliarden Euro belasten. Dies müsse ausgeglichen werden. Darüber

hinaus müsse es ein »gesamtdeutsches Fördersystem« für

strukturschwache und ländliche Regionen geben. Davon hänge die

Akzeptanz der Klimapolitik entscheidend ab. Den Kohleausstieg wollen

die Verfasser des Papiers »so früh wie möglich« realisieren, was

»sozialverträglich ab 2030 durchaus machbar sein dürfte«. Damit

liegen sie zwischen dem Regierungsziel, Kohleabbau und -verstromung

bis 2038 zu beenden und der Parteilinie. Die LINKE forderte im

Programm zur Bundestagswahl, den Ausstieg 2018 einzuleiten und das

letzte Kohlekraftwerk »spätestens 2035« abzuschalten.

Nach Angaben von Bodo Ramelows Sprecher Kolodziej handelt es sich

bei dem Diskussionsbeitrag um ein »Positionspapier aus

landespolitischer Sicht«. Es diene vor allem »der gemeinsamen

Positionsbestimmung der von der LINKEN mitregierten Länder«. Es

sollten aber auch in die Partei hinein die verschiedenen

Notwendigkeiten für Flächenländer und Stadtstaaten formuliert werden,

erklärte Kolodziej. Es stehe »die Frage des Wünschenswerten der nach

dem Machbaren gegenüber«.

