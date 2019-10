neues deutschland: Internationaler Strafgerichtshof nimmt Strafanzeige gegen europäische Politiker wegen Flüchtlingspolitik an

Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat

eine Strafanzeige gegen führende Politiker und Verwaltungsbeamte der

EU wegen der europäischen Flüchtlingspolitik angenommen. Das geht aus

einem Schreiben des Strafgerichtshofs an den Rechtsanwalt Omer Shatz

hervor, das der Tageszeitung „neues deutschland“ vorliegt. Ob der

Gerichtshof Ermittlungen aufnimmt, muss noch entschieden werden.

Der israelische Rechtsanwalt Omer Shatz hatte im Juni zusammen mit

dem französischen Anwalt Juan Branco nach dreijähriger Recherche die

Strafanzeige bei dem Strafgerichtshof eingereicht.

In der 245 Seiten umfassenden Anzeige werfen die Anwälte Shatz und

Branco EU-Verantwortlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

„Uns geht es um den Aufbau der libyschen Küstenwache und die

Rückführung von Flüchtlingen in die Internierungslager in Libyen.

Diese Politik hat zur Folge, dass Menschen Opfer schwerster

Verbrechen werden“, sagte Shatz „nd – Die Woche“, der

Wochenendausgabe des „nd“.

Zweiter zentraler Punkt in der Anzeige ist die Einstellung der

Rettungsmission „Mare Nostrum“. Diese Mission wurde abgelöst durch

die vom EU-Grenzschutz Frontex betriebene Operation Triton. „Wir

haben viele, teils geheime Dokumente gesichtet und können belegen:

Die europäischen Entscheidungsträger wussten vor, während und nach

dem Übergang von Mare Nostrum zu Triton, dass diese Entscheidung

Menschenleben kosten wird“, so Shatz. „Das ist strafrechtlich

relevant.“

Diethelm Klesczewski, Experte für Internationales Strafrecht an

der Universität Leipzig, sagte dem »nd«: Ließe sich der Vorwurf

nachweisen, nämlich dass die von der EU veranlasste Rückführung von

Flüchtlingen durch die libysche Küstenwache zu Folter und Sklaverei

führt, wäre eine Anklage der verantwortlichen Politiker durchaus

denkbar. Florian Jeßberger, Professor für Internationales Strafrecht

an der Universität Hamburg, hält das Verfahren zwar für rechtlich

möglich, politisch aber für unwahrscheinlich. Er könne sich kaum

vorstellen, dass ein förmliches Strafverfahren gegen ein amtierendes

Mitglied einer europäischen Regierung eingeleitet wird.

Der erfahrene Anwalt Shatz selbst sieht durchaus Chancen, dass ein

Verfahren beim Strafgerichtshof eingeleitet wird – gerade weil die

Chefanklägerin des Gerichtshofes, Fatou Bensouda, bereits seit 2017

mutmaßliche Verbrechen in libyschen Lagern untersucht. „Die Klage

müsste also nur auf europäische Politiker ausgeweitet werden“, sagte

Shatz im nd-Interview. In der Strafanzeige werden unter anderen

Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel

Macron und der scheidende Präsident der Europäischen Kommission,

Jean-Claude Juncker, als Verantwortliche genannt.

Kanzlerin Merkel beschuldigte der Strafrechtler Shatz im

nd-Interview, sie habe bei der Unterzeichnung der Malta-Deklaration,

in der es um Rückführungen von Flüchtlingen nach Libyen ging, von den

Zuständen in den libyschen Lagern gewusst. „Ein paar Tage vorher

warnten deutsche Botschafter in einem internen Bericht von

KZ-ähnlichen Zuständen in den Lagern in Libyen. Merkel wusste also

genau, was los war – und unterzeichnete am Ende trotzdem.“

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell