neues deutschland: Juso-Chef Kühnert: Politik hat funktioniert wie ein Unternehmen: Was sich nicht rechnet, fliegt raus

Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der

Jungsozialisten (Jusos), äußert vor der Landtagswahl in Thüringen

Verständnis für frustrierte Menschen. Mit Blick auf die

Wahlergebnisse in Sachsen sagte er der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Freitagausgabe): „Vielerorts, wo

die AfD besonders stark geworden ist, gibt es niedrige Löhne, und die

öffentliche Infrastruktur – Busverbindungen, Jugendclubs, vieles mehr

– ist jahrelang zurückgebaut worden.“ Politik habe funktioniert wie

ein Unternehmen: „Was sich nicht rechnet, das fliegt aus dem

Sortiment“, kritisierte Kühnert die fehlende Gemeinwohlorientierung.

Dies sei für sozialdemokratische Politik „besonders schwierig“.

In dem Doppelinterview formuliert der thüringische Juso-Chef Oleg

Shevchenko trotz der miserablen Umfragewerte der SPD seine Motivation

weiterzumachen: „Wenn der Faschismus wieder vor der Tür steht, dürfen

wir im Kampf dagegen nicht nachlassen.“ Der SPD werden derzeit in

Thüringen sieben Prozent vorhergesagt. In Thüringen hätte die SPD für

Kindergärten und Hochschulen außerdem einiges erreicht.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell