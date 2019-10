neues deutschland: Sozialpolitikprofessor Sell kritisiert „Paketboten-Schutz-Gesetz“ als unzureichend

Sozialpolitikexperte Stefan Sell kritisiert das

Vorhaben von Arbeitsminister Hubertus Heil zum besseren Schutz von

Paketboten als unzureichend. „Wenn man das jetzige Gesetz als

Durchbruch verkauft, hält man den Leuten eine Illusionsmöhre hin“,

sagte der Professor für Sozialpolitik der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Freitagausgabe) zu dem am

Donnerstag in erster Lesung in den Bundestag eingebrachten

„Paketboten-Schutz-Gesetz“. Mit seinen Ankündigungen zum Gesetz

erwecke der Arbeitsminister fälschlicherweise die Hoffnung, dass

damit die Arbeitsbedingungen der Zusteller verbessert werden. „Dabei

geht es im Gesetz weder um angemessene Löhne, noch um die

Arbeitszeit, sondern nur um Sozialbeiträge“, sagte Sell.

Der Arbeitsmarktexperte kritisierte, dass im Gesetz kein

zusätzliches Personal für den Zoll vorgesehen sei: „Um einen Betrug

überhaupt nachweisen zu können, braucht es Kontrollen.“ Zudem biete

das Gesetz Unternehmen über die Unbedenklichkeitsbescheinigung und

den Nachweis einer unabhängigen Eignungsprüfungen „zwei

Schlupflöcher“, sich von der Haftung freizukaufen.

