Nordsyrien: Türkischer Bombenangriff auf medizinische Nothilfe-Station von medico-Partnerorganisation

Laut übereinstimmender Berichte

wurde heute Morgen zwischen 7 und 8 Uhr eine medizinische

Ersthilfe-Station des Kurdischen Roten Halbmonds im Süden von

Serêkaniye (arabisch Ras al Ain) von der türkischen Armee aus der

Luft angegriffen. Nach aktuellem Stand wurde mindestens ein

Mitarbeiter schwer verletzt und mindestens zwei Ambulanzen

beschädigt. Die mobile Erste-Hilfe Station, in der schwerverletzte

Zivilisten stabilisiert werden, musste geräumt werden.

Sherwan Bery, Nothelfer und Vorsitzender der

medico-Partnerorganisation Kurdischer Roter Halbmond berichtet, dass

dies nicht der erste Angriff auf Nothilfe-Einrichtungen sei. Die

Türkei versuche scheinbar gezielt, die medizinische Infrastruktur zu

zerstören und somit Hilfe zu verunmöglichen.

Der Kurdische Rote Halbmond ist in der gesamten Region für die

medizinische Nothilfe und die Versorgung von Flüchtlingen zuständig.

Derzeit ist die Organisation mit ihren Helfern besonders in der

Grenzregion präsent. Außerdem betreibt sie mehrere Krankenhäuser,

unter anderem in Serekaniye (Ras al Ayn) und Al Hasaka (Hasakeh).

„Diese Angriffe müssen sofort aufgeklärt werden – insbesondere, ob

sie gezielt gegen die medizinische Erstversorgung von Zivilisten

gerichtet sind, wovon derzeit auszugehen ist. Schon beim türkischen

Einmarsch in Afrin wurde ein vom Kurdischen Halbmond betriebenes

Krankenhaus bombardiert zerstört, genauso wie Krankenwägen und

medizinisches Personal“, so Anita Starosta von der Hilfs- und

Menschenrechtsorganisation medico international. „Der Angriff der

Türkei auf Rojava bricht Völkerrecht und der Angriff auf humanitäre

Helfer verletzt die Genfer Konvention.“

medico international unterstützt derzeit die Arbeit des Kurdischen

Roten Halbmonds mit Nothilfe-Spenden.

Für Rückfragen und Interviewwünsche:

Anita Starosta, Syrien-Referentin

starosta@medico.de

+49 (0)69-944 38 44

+49 (0)178-860 72 54

Spendenkonto:

medico international

IBAN: DE21 5005 0201 0000 0018 00

BIC: HELADEF1822

Frankfurter Sparkasse

Spendenstichwort: Nothilfe Rojava

Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell