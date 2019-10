„Not, Leid und Verzweiflung haben keine Nationalität“/ Bedford-Strohm und Leoluca Orlando erneuern Palermo-Appell. EKD-Ratsvorsitzender zum Ehrenbürger von Palermo ernannt

„Not, Leid und Verzweiflung haben keine

Nationalität. Und Glaube, Liebe und Hoffnung haben auch keine

Nationalität“. Vier Monate nach Ihrem gemeinsamen „Palermo-Apell“

haben Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando und der Ratsvorsitzende

der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich

Bedford-Strohm, erneut einen eindringlichen Aufruf an die

Regierungen, Parlamente und die Kommission der Europäischen Union

gerichtet. Darin bitten sie um die Freigabe aller beschlagnahmten

oder festgehaltenen Rettungsschiffe. „Die Kriminalisierung und

Behinderung der zivilen Seenotrettung ist sofort zu beenden“,

appellieren Orlando und Bedford-Strohm in dem heute in Palermo

veröffentlichten Papier. Zugleich forderten sie die Wiederaufnahme

der staatlichen Seenotrettung im Mittelmeer. „Seenotrettung ist eine

staatliche Aufgabe, die durch die europäischen Regierungen

wahrgenommen werden muss.“ Die europäischen Regierungen hätten bis

heute keine klare Vision für eine Lösung jener humanitären

Katastrophe, die sich seit Jahren im Mittelmeer abspiele. Der

neuerliche Aufruf unterstreicht den Palermo-Appell vom Juni dieses

Jahres, in dem Palermos Bürgermeister und der EKD-Ratsvorsitzende

einen europäischen Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge gefordert

hatten. Dem Appell hatten sich damals zahlreiche Bürgermeister von

Städten und Gemeinden sowie Vertreter von Kirchen und

Zivilgesellschaft in ganz Europa angeschlossen.

Veröffentlicht wurde der Aufruf heute am Rande der Verleihung der

Ehrenbürgerwürde der Stadt Palermo an den EKD-Ratsvorsitzenden

Bedford-Strohm. „Zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Bischof

Heinrich Bedford-Strohm hat mich die Überzeugung geführt, dass wir

viele Ideen in Bezug auf Einwanderungspolitik, Willkommenskultur,

Asylrecht und Seenotrettung teilen.“, so Bürgermeister Leoluca

Orlando in einer Feierstunde im Rathaus von Palermo. Wie Palermo sei

auch die Evangelische Kirche in Deutschland und insbesondere der

Bischof engagiert, eine Lösung zu einem epochalen Phänomen zu finden,

um Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg, Terror und

Verfolgung, auf ihrer Suche nach einem besseren Leben zu helfen. „Ich

danke den Einwohnern von Palermo und ihrem Bürgermeister Leoluca

Orlando dafür, dass sie bewiesen haben, dass Politik ein menschliches

Gesicht zeigen kann, erwiderte Bedford-Strohm, „und dass eine offene,

solidarische Stadt ein besserer Ort ist, sowohl für diejenigen, die

dort schon lange zuhause sind als auch für diejenigen, die dort

gerade heimisch werden“, so der EKD-Ratsvorsitzende. „Ich bin stolz

sagen zu können, dass ich jetzt ein Palermitaner bin.“ Er freue sich

aber auch über die Würdigung der unzähligen Ehrenamtlichen in Kirche

und Gesellschaft, die mit dieser Auszeichnung verbunden sei.

„Stellvertretend für sie nehme ich die Auszeichnung entgegen: Wer

Menschen in Not unterstützt, sei es durch die Integration von

Flüchtlingen, in der Seenotrettung oder durch die Unterstützung von

Entwicklungsprojekten oder Katastrophenhilfe, leistet einen

unverzichtbaren Beitrag dafür, dass Menschen überall in der Welt in

Würde leben können.“

Der Appell im Wortlaut:

„Das neue EU-Parlament hat seine Arbeit aufgenommen. Die neue

EU-Kommission wird dies voraussichtlich am 1. November tun. Doch in

Europa herrschen nach wie vor starke Spannungen, populistische und

extremistische Tendenzen, Intoleranz und Rassismus. Und die

europäischen Regierungen haben bis heute keine klare Vision für eine

Lösung jener humanitären Katastrophe, die sich seit Jahren im

Mittelmeer abspielt.

Menschen versuchen weiterhin, erst durch die Wüste und dann über

das Mittelmeer vor Krieg, Terror, Verfolgung und auf der Suche nach

einem würdigeren Leben nach Europa zu flüchten. Und das obwohl die

südliche Außengrenze unseres Kontinents weiterhin die tödlichste

Grenze der Welt ist: Mindestens 994 Menschen sind 2019 im Mittelmeer

ertrunken und die Dunkelziffer der Opfer wird auf ein Vielfaches

geschätzt.

Innenminister mehrerer europäischer Staaten haben im September auf

Malta den Willen ausgedrückt, eine tragfähige politische Lösung für

die Rettung und Verteilung von Bootsflüchtlingen zu finden. Wir

hoffen, dass sich hieraus schnell ein breiteres Bündnis europäischer

Staaten entwickelt, die solidarisch die Verantwortung für im

Mittelmeer Gerettete wahrnehmen. Darüber hinaus braucht es eine

langfristige und europaweite Lösung für die humane Aufnahme von

Flüchtlingen und eine Einigung über die Reform des Gemeinsamen

Europäischen Asylsystems.

Gemeinsam mit Bürgermeistern von Städten und Gemeinden, Kirchen

und Zivilgesellschaft in ganz Europa richten wir daher unseren

erneuten Appell an die Regierungen, Parlamente und die Kommission der

Europäischen Union:

– Das Recht auf Leben sowie die Seenotrettung als moralische und

rechtliche Pflicht geltend zu machen! Seenotrettung ist eine

staatliche Aufgabe, die durch die europäischen Regierungen

wahrgenommen werden muss. Wir fordern daher die sofortige

Wiederaufnahme der staatlichen Seenotrettung im Mittelmeer.

– Die Kriminalisierung und Behinderung der zivilen Seenotrettung

sofort zu beenden! Angesichts der Dringlichkeit der Rettung von

Menschenleben auf See bitten wir um die Freigabe aller

beschlagnahmten oder festgehaltenen Rettungsschiffe.

– An einem funktionierenden und humanen Asylsystem mit hohen

Aufnahmestandards auf europäischer Ebene inklusive einer fairen

Verantwortungsteilung weiter zu arbeiten und effektive Schritte in

diese Richtung zu unternehmen. Menschen auf der Flucht bedürfen

Sicherheit, Schutz und einer Perspektive. Deshalb hoffen wir auf eine

Politik, die Schutzsuchende und Migranten in ihrer Menschenwürde und

ihren Menschenrechten achtet anstatt auf Abschreckung und Abschottung

zu setzen.“

Hannover/Palermo, 4. Oktober 2019

Pressestelle der EKD

Carsten Splitt

Pressekontakt:

Carsten Splitt

Evangelische Kirche in Deutschland

Pressestelle

Stabsstelle Kommunikation

Herrenhäuser Strasse 12

D-30419 Hannover

Telefon: 0511 – 2796 – 269

E-Mail: presse@ekd.de

Original-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell