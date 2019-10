NOZ: Bundesforschungsministerin: Klimaschutz made in Germany muss zum Markenzeichen werden

Bundesforschungsministerin: Klimaschutz made in

Germany muss zum Markenzeichen werden

Appell an die Wirtschaft – Karliczek kündigt für Entwicklung neuer

Technologien zusätzlich 360 Millionen Euro bis 2023 an

Osnabrück. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat an

die Wirtschaft appelliert, sich im Klimaschutz „auch aus eigenem

Interesse“ stärker zu engagieren. „Klimaschutz made in Germany muss

das neue Markenzeichen werden“, sagte Karliczek der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“. Vor den Beratungen des Klimakabinetts an diesem

Mittwoch hob sie hervor, neue Technologien würden in den nächsten

Jahrzehnten überall auf der Welt nachgefragt. Karliczek kündigte an,

die Entwicklung dieser neuen klimafreundlichen Technologien

voranzutreiben. Das Bundesforschungsministerium werde allein über den

Klimafonds 360 Millionen bis 2023 zusätzlich erhalten.

Mit dem Klimapakt, der jetzt beschlossen werde, solle „ein neues

Kapitel aufgeschlagen“ werden, erklärte die Ministerin. Sie wies

darauf hin, dass eine genaue jährliche Kontrolle der

Treibhausgasminderung sowie verbindliche CO2-Einsparziele bis 2030

vorgesehen seien. „Wir sind dazu gezwungen, weil auf Deutschland

Strafzahlungen zukämen, sofern wir unsere Ziele auf europäischer

Ebene nicht einhalten“, hob sie mit Blick auf Kritik von Grünen und

Verbänden an einer „Abschwächung“ des Pakts hervor. Die Kanzlerin

habe deutlich herausgestellt, dass es dazu nicht kommen werde. „Das

ist auch das Ziel der gesamten Bundesregierung und auch mein

persönliches Ziel“, unterstrich Karliczek. Deutschland steige auch

bei der Erzeugung von Strom und Wärme in eine konsequente Bepreisung

des Ausstoßes von Treibhausgas ein. „Damit wird ein klarer Kurs

vorgeben, an dem sich Wirtschaft und Verbraucher für die nächsten

Jahre und Jahrzehnte orientieren können. Das gab es in der Form

bislang nicht. Das sollten auch die Kritiker mehr würdigen“, erklärte

die CDU-Politikerin. Sie warb zugleich dafür, „mit Augenmaß“

vorzugehen, sonst gehe die Zustimmung in der Bevölkerung verloren.

