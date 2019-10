NOZ: Giffey verlangt Anti-Extremismus-Gesetz

Osnabrück. Nach der Attacke auf eine Synagoge in Halle fordert

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ein

Anti-Extremismus-Gesetz: „Manchmal muss man einfach handeln, auch

wenn das nicht im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Und jetzt sind

wir in einer solchen Situation“, sagte Giffey im Gespräch mit der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Giffey kündigte überdies an,

Betreiber von Gaming-Plattformen zu Schutzmaßnahmen zu verpflichten.

„Es gab Chemnitz. Es gab den Mord an Walter Lübke. Und jetzt ein

weiteres katastrophales Ereignis. Halle muss der allerletzte Weckruf

gewesen sein. Wir können nicht länger abwarten“, sagte die

SPD-Politikerin. Der Vorschlag der Ministerin: ein

„Demokratie-Fördergesetz“, das für stabile Strukturen von

Präventionsprojekten – etwa Aussteigerprogrammen für

Rechtsextremisten – sorgt und deren Finanzierung garantiert. Derzeit

fehle für eine kontinuierliche Förderung die Rechtsgrundlage. „Das

müssen wir jetzt endlich ändern“, verlangte Giffey in der „NOZ“. So

stehen zwar für das Dachprogramm „Demokratie leben“ 115,5 Millionen

Euro für das kommende Jahr zur Verfügung. Laut Finanzplanung würde

diese Summe bis 2023 aber auf gut 30 Millionen Euro und damit auf ein

Viertel zusammenschrumpfen. Für etliche bewährte Projekte wäre das

das Aus.

Die CDU stemmt sich bislang zwar gegen ein neues Gesetz, will aber

auch mit einer Stärkung der Demokratie-Förderung auf den

antisemitischen Anschlag von Halle reagieren. Einen entsprechenden

Beschluss hatte der Parteivorstand am Montag gefällt. „Die Union hat

erkannt, dass für Extremismus-Prävention mehr Geld und eine

verlässliche Förderung notwendig sind. Das kann nur durch ein Gesetz

erreicht werden, das nach bestimmten Kriterien eine Finanzierung für

qualitativ hochwertige Präventionsarbeit sicherstellt“, sagte

Familienministerin Giffey dazu.

Mit Blick auf die Radikalisierung im Internet – insbesondere auf

Plattformen für Online-Spiele – kündigte Giffey neue Regelungen an:

„Wir werden noch in diesem Jahr ein neues Jugendmedienschutzgesetz

auf den Weg bringen“, sagte sie der „NOZ“. Dies solle die

Medienkompetenz stärken und für eine altersgerechte Kennzeichnung

auch von Spielen sorgen. „Und wir wollen Anbieter von

Games-Plattformen dazu verpflichten, Kinder- und Jugendbelange von

Anfang an zu berücksichtigen, zum Beispiel über entsprechende

Voreinstellungen für Kontaktmöglichkeiten und Hilfs- und

Beschwerdemöglichkeiten.“ Konkret heiße das: „Bestimmte

Interaktionsrisiken müssen von vornherein durch technische

Einstellungen verhindert oder minimiert werden“, erläuterte Giffey in

der „NOZ“. Das gezielte Ansprechen junger Menschen im Netz, sei es

mit Hass und Hetze oder zur Anbahnung sexueller Kontakte, müsse „so

weit wie möglich verhindert werden“.

