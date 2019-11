NOZ: Mehr als zwei von drei Erwerbslosen von Armut bedroht

Mehr als zwei von drei Erwerbslosen von Armut bedroht

Eurostat: Risiko in Deutschland höher als in allen anderen EU-Ländern –

Linkspartei: “Armutszeugnis” für Regierung

Osnabrück. Mehr als zwei von drei Erwerbslosen in Deutschland sind von Armut und

sozialer Ausgrenzung bedroht. Die Quote lag 2018 bei 69,2 Prozent, wie aus

Zahlen von Eurostat hervorgeht, die die Linksfraktion ausgewertet hat und die

der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ) vorliegen.

Innerhalb Europas sind die Erwerbslosen hierzulande besonders stark von Armut

gefährdet. Im EU-Durchschnitt waren es im vergangenen Jahr 48,7 Prozent und

somit 20,5 Punkte weniger als in Deutschland. Am zweithöchsten war die Quote in

Litauen mit 62,3 Prozent, wie aus den Eurostat-Zahlen hervorgeht.

“Die Befunde sind für den Sozialstaat Deutschland im wahrsten Sinne ein

Armutszeugnis”, sagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Links-Fraktion,

Sabine Zimmermann, der NOZ. Durch die Einführung von Hartz IV habe sich Armut

ausgebreitet und verfestigt. Es sei “ein Skandal”, dass die Bundesregierung

nicht gegensteuere. Die Linken-Politikerin forderte: “Hartz IV muss durch eine

sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt werden, die wirklich vor Armut schützt

und Teilhabe ermöglicht.” Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent

des Durchschnitts-Einkommens zur Verfügung hat. 2018 lag die Grenze für

alleinstehende Personen in Deutschland bei 13.628 Euro pro Jahr. Nach Angaben

des Statistischen Bundesamtes vom Mittwoch waren 2018 in Deutschland insgesamt

15,3 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das waren

18,7 Prozent der Gesamtbevölkerung und 200.000 Menschen beziehungsweise 0,3

Prozentpunkte weniger als 2017.

