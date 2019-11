NOZ: Mögliches Verbot von Kunstrasenplätzen: Sportminister beraten über Bestandsschutz

Osnabrück. Das mögliche Verbot von Kunstrasenplätzen sorgt in vielen

Sportvereinen und Kommunen für Unsicherheit. Niedersachsens Sportminister Boris

Pistorius (SPD) hat sich jetzt für einen Bestandsschutz der Spielstätten

ausgesprochen, sollte es tatsächlich zu einem Verbot kommen. Der “Neuen

Osnabrücker Zeitung” teilte Pistorius mit, dass Mikroplastik zwar

nachgewiesenermaßen schädlich für die Umwelt sei. “Wir müssen aber auch

bedenken, dass die Kunststoffrasenplätze für den Sport und gerade den Fußball in

den Vereinen eine riesige Bedeutung haben.” Die umstrittenen Spielstätten sind

in dieser Woche sowohl Thema auf der Sport- als auch auf der

Umweltministerkonferenz.

Bundesweit soll es etwa 6000 derartige Sportplätze geben. Im Zuge ihrer

Kunststoffstrategie will die EU-Kommission prüfen, ob die mit

Mikroplastik-Granulat gefüllten Plätze verboten werden sollen. Mit einer

Beratung wird ab Mitte 2020 gerechnet, ein Verbot soll nicht vor 2021 kommen. In

diesem Fall müsse der Spielbetrieb weiter gesichert sein, forderte Pistorius.

Kunstrasenplätze seien “vor allem in Großstädten und Ballungsräumen

unverzichtbar” für den Trainings- und Spielbetrieb.

Der SPD-Politiker will verhindern, dass die Plätze im Falle eines Verbots

umgehend stillgelegt und abgerissen werden müssen. Daher wolle er sich für einen

Bestandschutz und eine angemessene Übergangsfrist einsetzen. “Das hilft den

Vereinen und Kommunen vor Ort”, so Pistorius. Niedersachsen hat auf der ab

Donnerstag tagenden Sportministerkonferenz in Bremerhaven einen entsprechenden

Antrag eingebracht.

