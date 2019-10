NOZ: NEU! – Korrektur im letzten Absatz Bund plant neues Turbo-Baurecht für Verkehrsprojekte

Minister Scheuer will ausgewählte Vorhaben

einfach per Gesetz genehmigen lassen – Vorbild Dänemark

Osnabrück. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer strebt eine

Revolution im deutschen Planungsrecht an: Ausgewählte Projekte will

der CSU-Mann nicht mehr durch langwierige Planfeststellungsverfahren

von Behörden genehmigen lassen, sondern durch ein Gesetz des

Bundestags. Eine entsprechende Reform kündigte Scheuers

Staatssekretär Enak Ferlemann laut einem Bericht der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ am Dienstagabend auf einer Veranstaltung der

Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein in Berlin an. „Wir

wollen damit im Dezember ins Bundeskabinett“, sagte Ferlemann und

betonte, dass auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die Pläne

unterstütze.

Testen will Scheuer das Bauen per Gesetz zunächst an sechs

Ausbauprojekten – fünf auf dem Wasser und einem auf der Schiene. So

sollen laut Ferlemann die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals und die

Erweiterung des Wesel-Datteln-Kanals ebenso vom Bundestag genehmigt

werden wie die Vertiefung von Unter- und Außenweser, Mittelrhein und

Untermain. Zudem soll der zweigleisige Ausbau der Marschbahnstrecke

vor und auf der Insel Sylt gesetzlich beschlossen werden. „Wir wollen

mal sehen, ob das so schneller geht“, sagte CDU-Politiker Ferlemann.

Die Planung per Gesetz könnte deshalb für mehr Tempo sorgen, weil

keine langen und oft mehrstufigen Klageverfahren gegen eine

Baugenehmigung mehr möglich wären. Einziger Weg zur Verhinderung

eines Projekts wäre dann eine Klage gegen das vom Bundestag

beschlossene Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht. Die aber können

nur die Bundes- oder eine Landesregierung oder ein Viertel der

Abgeordneten beantragen, nicht Bürger oder Verbände. Dänemark etwa

hat per Gesetz den Fehmarnbelt-Tunnel viel schneller geplant als

Deutschland, wo er noch immer nicht genehmigt ist.

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz begrüßte die

Ankündigung eines Baugesetzes für die Marschbahn nach Sylt. Er gab

aber zu bedenken, dass das Bundesverfassungsgericht eine generelle

Planung per Gesetz für grundgesetzwidrig erklärt hat, weil so

Zuständigkeiten von Legislative und Exekutive unzulässig vermischt

würden. Auch Ferlemann räumte ein, dass nicht jede Baumaßnahme per

Gesetz genehmigt werden könne. „Aber für einige Projekte würde es

gehen“, sagte er.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell