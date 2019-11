NOZ: Niedersächsischer Finanzminister kritisiert Entzug von Steuervorteilen für Männervereine

Niedersächsischer Finanzminister kritisiert Entzug von

Steuervorteilen für Männervereine

Hilbers reagiert auf Scholz-Vorstoß: “Sachgrundlose Ausgrenzung bestimmter

Personengruppen ist nicht zulässig”

Osnabrück. Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) kritisiert

die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Änderung des

Gemeinnützigkeitsrechts bei Vereinen. “Ich habe kein Verständnis für

Initiativen, die Gemeinnützigkeit bei Vereinen aufzuheben, wenn diese sich aus

guten sachlichen Gründen nur an Frauen oder Männer richten”, erklärte Hilbers

gegenüber der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. Hilbers führte an, dass es bereits

ausreichend gesetzliche Regelungen zur Gemeinnützigkeit gebe. “Eine

sachgrundlose Ausgrenzung bestimmter Personengruppen ist jetzt schon nicht

zulässig”, unterstrich Hilbers. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte am

Sonntag angekündigt, Vereinen, die keine Frauen aufnehmen, die Gemeinnützigkeit

und die damit verbundenen finanziellen Vorteile entziehen zu wollen.

Mit dem Thema hatte sich auch schon der Bundesfinanzhof im Jahr 2017 befasst.

Laut dessen Entscheidung war eine Freimaurerloge, die Frauen von der

Mitgliedschaft ausgeschlossen hatte, nicht gemeinnützig. Die Loge habe keine

zwingenden sachlichen Gründe für den Ausschluss von Frauen anführen können. Die

Entscheidung des Bundesfinanzhofs, die Gemeinnützigkeit zu entziehen, wenn

Frauen ohne Grund ausgeschlossen werden, ist mit ihrer Veröffentlichung im

Bundessteuerblatt für alle Finanzämter verbindlich geworden.

