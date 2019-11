NOZ: Nord-Umweltminister fordern Steckdosen-Pflicht für Schiffe in Häfen

Nord-Umweltminister fordern Steckdosen-Pflicht für Schiffe in

Häfen

Schritt im Kampf gegen hohe Emissionen durch Dieselaggregate – Antrag auf

Fachministerkonferenz

Hamburg. Im Kampf gegen hohe Abgasbelastungen in deutschen Hafenstädten wollen

Hamburg und Schleswig-Holstein eine Landstrompflicht für Seeschiffe durchsetzen.

Das berichtet die “Neue Osnabrücker Zeitung”. In einem gemeinsamen Antrag für

die Umweltministerkonferenz in der kommenden Woche fordern die Nordländer von

der Bundesregierung, eine solche Verpflichtung einzuführen, sollten keine

“anderen Technologien mit vergleichbarem Potenzial zur Emissionsminderung

verwendet werden”. Laut “NOZ” sind solche Alternativen derzeit nicht in Sicht.

Seeschiffe erzeugen ihren Bordstrom am Kai über Dieselaggregate. Folge sind hohe

Stickoxid-, Schwefel- und CO2-Emissionen in den Häfen. Die Versorgung mit

Landstrom aus erneuerbaren Quellen ist hierzulande die Ausnahme. Hamburgs

Umweltsenator Jens Kerstan und sein Kieler Kollege Jan Philipp Albrecht (beide

Grüne) fordern, in einem ersten Schritt sollten landstromfähige Seeschiffe

verpflichtet werden, ihren Strom aus den Steckdosen am Kai zu beziehen.

Finanzielle Nachteile für die Reeder “wären auszugleichen”. Nach einer

Übergangszeit solle Seeschiffen dann das Einlaufen in deutsche Häfen mit

Landstromanlagen ganz untersagt werden, wenn sie diese nicht nutzen.

