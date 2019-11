NOZ: Stiftung Weltbevölkerung: Familienplanerische Anstrengungen in Afrika müssen intensiviert werden

Stiftung Weltbevölkerung: Familienplanerische Anstrengungen in

Afrika müssen intensiviert werden

Geschäftsführerin Bähr: “Starkem politischen Gegenwind etwas entgegensetzen”

Osnabrück. Angesichts der weltweit weiter steigenden Bevölkerung mahnt die

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) die Intensivierung politischer Maßnahmen

zur Eindämmung an. “In vielen Teilen der Welt hat sich das Wachstum der

Bevölkerungen in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verlangsamt. Damit sich

diese positive Entwicklung fortsetzt und auf Länder mit einer auch heute noch

sehr großen jährlichen Bevölkerungszunahme überspringt, müssen die Anstrengungen

im Bereich der Familienplanung dringend intensiviert werden”, sagte

DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr im Interview mit der “Neuen Osnabrücker

Zeitung”. Die weltweiten Finanzmittel, um den Bedarf im Bereich der sexuellen

und reproduktiven Gesundheit zu decken, reichten nicht aus.

Von der an diesem Dienstag in Nairobi beginnenden Weltbevölkerungskonferenz

forderte Bähr ein “Signal, damit das Engagement für Familienplanung, Bildung und

Frauenrechte deutlich verstärkt wird”. Nötig seien “eine bessere

Gesundheitsversorgung mit einem breiten Angebot an Verhütungsmitteln,

Sexualaufklärung, die bereits in der Schule beginnt, und eine Stärkung der

Rechte von Frauen, damit sie auch wirklich über Schwangerschaft und Geburt

entscheiden können”. Nach Ansicht der DSW-Geschäftsführerin gibt es genug

Länder, die Interesse an der Zusammenarbeit in Bevölkerungsfragen haben, etwa

Äthiopien oder Kenia. “Investitionen in Gesundheit, Bildung und die Stärkung von

Frauenrechten müssen Priorität haben in der Entwicklungszusammenarbeit”, betonte

Bähr in der “NOZ”. “Der Fokus muss dabei auf den jungen Menschen im Kinder- und

Teenageralter liegen.”

Auch müsse man dem “weiterhin starken politischen Gegenwind etwas

entgegensetzen”, der beispielsweise von katholischen Bischöfen in Afrika ausgehe

oder von US-Präsident Donald Trump, “der unmittelbar nach seiner Amtseinführung

allen ausländischen Organisationen die Gelder gestrichen hat, die in ihrer

Arbeit auch nur über Schwangerschaftsabbrüche informieren”.

Von “Überbevölkerung” mochte die DSW-Geschäftsführerin im Zusammenhang mit der

steigenden Weltbevölkerung “nicht sprechen”. “Wie viele Menschen die Erde

–tragen– kann, hängt nicht nur von der Anzahl der Menschen ab, sondern auch

davon, wie sie mit den Ressourcen umgehen. Hier müssen auch die

geburtenschwachen Industrieländer an sich arbeiten”, sagte Bähr der “NOZ”.

