NRZ: Eine Sicherheitszone ohne Partner funktioniert nicht – ein Kommentar von JAN JESSEN

Es ist immerhin ein konkreter Vorstoß in einer Zeit,

in der aus Europa bislang außer den üblichen Phrasen wenig gekommen

ist: Eine international kontrollierte Sicherheitszone im Norden

Syriens, wie sie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer

fordert, könnte den Menschen in der umkämpften Region helfen. Könnte.

Denn eine Umsetzung dieser Idee droht schon im Ansatz an der Realität

zu scheitern. Eine Einbeziehung der Türkei, wie sie die

CDU-Politikerin vorgeschlagen hat und die Ankara als

selbstverständlich ansieht, wird auf den Widerstand von Damaskus und

den kurdisch dominierten Selbstverwaltungsstrukturen in der Region

treffen. Russland steht fest an der Seite des Regimes in Damaskus und

hat keinen Grund, dessen vollständige Rückeroberung der Kontrolle

über das gesamte Staatsgebiet zu unterminieren. Die USA haben sich in

der Region disqualifiziert. Sie wären die einzigen, die

beispielsweise eine Flugverbotszone konsequent umsetzen könnten.

Bleiben die Europäer, konkret: Deutschland, Frankreich und

Großbritannien. London hat mit dem Brexit gewichtige innenpolitische

Probleme, in Frankreich steht Syrien ebenfalls nicht oben auf der

Tagesordnung, auch wenn Präsident Macron sich eindeutig gegen den

türkischen Überfall ausgesprochen hat. Ohnedies bleibt die Frage, was

mit den Zehntausenden radikalislamistischen Milizionären werden soll,

die im Norden marodieren. Anstatt bündnispolitische Planspiele zu

betreiben, die kurzfristig schwer umsetzbar sind, weil die Partner

fehlen, täte Deutschland besser daran, den Druck auf die Türkei

deutlich zu erhöhen, über Wirtschaftssanktionen oder die Verschärfung

der Reisehinweise. Bleiben die Touristen aus, tut das Ankara weh. Der

türkische Präsident Erdogan hat in den vergangenen Tagen gezeigt, wie

wenig er von Abmachungen hält, die Waffenruhe war eine Farce. Schon

Mittwoch könnten die Kämpfe an neuen Fronten ausbrechen. Nebenbei:

Vorstöße wie der von Kramp-Karrenbauer sollten in der Regierung

abgesprochen werden. Den eigenen Außenminister bloßzustellen, hilft

niemandem.

