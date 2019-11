Nur bessere Finanzierung von Pflege lässt Löhne steigen / bpa fordert massive Fortschritte bei der Refinanzierung der Pflege, damit Pflegelöhne steigen können

Um Arbeitsbedingungen und Löhne in der Pflege zu verbessern,

hilft allein eine angemessene Refinanzierung der pflegerischen Arbeit. Das

betonte die Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer

Dienste e.V. (bpa) Ricarda Hasch mit Blick auf die heutige Landtagsanhörung zur

Sicherung der pflegerischen Versorgung. “In der Konzertierten Aktion Pflege sind

wichtige Fortschritte vereinbart worden. Die Landesregierung, aber allen voran

die Pflegekassen müssen sich nun an deren Umsetzung messen lassen; dabei können

diese bei fairem Umgang auf unsere volle Unterstützung bauen”, sagte Hasch vor

rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der bpa-Mitgliederversammlung in

Hannover.

Landessozialministerin Carola Reimann betonte in ihrem Grußwort zur

Mitgliederversammlung die konstruktive Rolle der privaten Träger in den

zurückliegenden Verhandlungen zur Konzertierten Aktion Pflege Niedersachsen

(KAP.Ni) und warb für einen weiteren gemeinsamen Weg. “Ich freue mich sehr

darüber, dass auch der bpa die Kooperationsvereinbarung der KAP.Ni unterzeichnet

hat. Alle Beteiligten wollen in Zukunft offene Fragen gemeinsam lösen, in

konstruktiver und verlässlicher Zusammenarbeit. Das gemeinsame Leitbild ist eine

attraktive Vergütung der Pflege und gute Arbeitsbedingungen. Pflegekräfte sollen

besser bezahlt werden und mit weniger Druck arbeiten können.”

Die privaten Pflegeanbieter, die rund die Hälfte aller Pflegebedürftigen in

Niedersachsen versorgen, seien schon jetzt jeden Tag damit beschäftigt,

möglichst attraktive Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zu sichern, sagte die bpa-Landesvorsitzende Hasch: “Im Alltag fehlen

aber bisher die notwendigen finanziellen Verbesserungen. Die Folgen sind längst

sichtbar: Überall herrscht drastischer Personalmangel.” Gerade im ambulanten

Bereich sei die Versorgung in manchen Regionen gefährdet, wie Umfragen mehrfach

gezeigt hätten. “Wir haben einen Markt, auf dem Pflegefachkräfte sehr begehrt

sind und selbstbewusst gute Gehälter einfordern. Die privaten Träger und

Einrichtungen wollen Löhne und Gehälter gerne weiter steigern, brauchen dafür

aber eine angemessene Refinanzierung und wirtschaftliche Stabilität.”

Weil inzwischen alle den dringenden Handlungsbedarf in der Pflege sehen, sei es

im Rahmen der KAP.Ni erstmals gelungen, gemeinsam mit der Ministerin die

tatsächlich notwendigen Verbesserungen so deutlich aufzuzeigen, dass sich auch

die Kostenträger substanziell bewegt hätten. “Das war ein hartes Stück Arbeit,

das wir im Sinne unserer Mitglieder aber gerne geleistet haben. Nun erwarten

wir, dass die Verhandlungsergebnisse schnell umgesetzt werden”, so die

bpa-Landesvorsitzende abschließend.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr

als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.400 in Niedersachsen)

die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in

Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der

Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind

im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die

Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden

Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Henning Steinhoff, Leiter der

bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0511/12 35 13 40 oder 0162/132 16

78, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell