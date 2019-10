phoenix live: Mitgliederentscheid um den SPD-Vorsitz – Samstag, 26. Oktober 2019, 17.45 Uhr

Die SPD sucht eine neue Spitze. Seit Wochen läuft der

parteiinterne Wahlkampf zwischen den zuletzt sechs

Kandidat*innen-Duos auf Hochtouren. Auf 23 Regionalkonferenzen haben

sich die Bewerberinnen und Bewerber der Parteibasis umfassend

vorgestellt. Diese entscheidet nun, wer die Nachfolge von Andrea

Nahles antreten soll. Am Samstag, 26. Oktober 2019, wird die SPD das

Ergebnis des Mitgliederentscheids bekannt geben. phoenix berichtet ab

17.45 Uhr live aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin.

phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer ist vor Ort und analysiert das

Geschehen gemeinsam mit dem Politologen Thorsten Faas von der Freien

Universität Berlin. Dass die endgültigen Wahlsieger*innen am

Samstagabend feststehen werden, ist unwahrscheinlich. Aktuell wird

davon ausgegangen, dass kein Kandidat*innen-Paar die absolute

Mehrheit erzielen kann und es zu einer Stichwahl kommt. Formell

bestätigt wird die Parteispitze auf dem SPD-Parteitag vom 6. bis 8.

Dezember.

http://ots.de/VnqE9Z

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell