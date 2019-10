phoenix runde: Erdogans Offensive – Ohnmächtiger Westen? – Dienstag, 15. Oktober 2019, 22.15 Uhr

Die Lage in Syrien wird immer unübersichtlicher:

Seitdem US-Präsident Trump vergangene Woche die amerikanischen

Truppen abgezogen hat, geht die türkische Armee gegen die Kurdenmiliz

YPG in Nordsyrien vor. Der türkische Staatspräsident Erdogan

rechtfertigt den Militäreinsatz: Die YPG sei der verlängerte Arm der

PKK und eine terroristische Bedrohung für die Türkei. Die kurdische

Zivilbevölkerung ist den Angriffen von Erdogans Truppen schutzlos

ausgeliefert, die Kämpfer des „Islamischen Staates“ flüchten im

Kriegschaos aus ihrer Gefangenschaft und die YPG hat sich in der Not

– unter Vermittlung Russlands – mit den syrischen Regierungstruppen

verbündet. Unterdessen hat Deutschland künftige Waffenlieferungen an

die Türkei gestoppt, bereits genehmigte werden aber ausgeliefert.

Welchen Einfluss hat die Bundesregierung? Wie groß ist die Chance,

dass die Türkei den Flüchtlingsdeal mit der EU beenden wird? Welche

Konsequenzen hätte es, wenn die NATO den Bündnisfall ausruft? Droht

ein Erstarken des „Islamischen Staats“?

Anke Plättner diskutiert mit:

– Eva Quadbeck, Leiterin Parlamentsredaktion Rheinische Post

– Naseef Naeem, Nahost-Experte

– Elmar Brok, CDU, ehem. Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss

Europaparlament

– Ahmet Külahci, Hürriyet

