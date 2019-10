Piraten Niedersachsen: Schutz bei Tierversuchen darf nicht nur ein Placebo sein

Am 15.10. wurden Beschwerden über den

Betrieb einer Tierversuchseinrichtung in Mienenbüttel, Landkreis

Harburg, bekannt. [1] Die daraufhin vorgenommene erste Untersuchung

des LAVES – Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und

Lebensmittelsicherheit kommt zu der Einschätzung, dass lediglich

Unstimmigkeiten in den Genehmigungsunterlagen zu finden sind [2].

„Es ist erschütternd, dass all das, was mittels Bildern und Filmen

belegt ist, rechtmäßig sein soll. Hier zeigt sich einmal mehr, dass

die Tierversuchsgesetzgebung nicht ausreichend ist, Tierleid in

Versuchseinrichtungen zu unterbinden. Es bedarf somit dringend einer

wirksamen Verschärfung. Das zeigt sich schon daran, dass es

offensichtlich für asiatische und US-amerikanische Unternehmen

offensichtlich sinnvoller ist, derartige Versuche in Niedersachsen

durchführen zu lassen, als in den eigenen Staaten unter den eigenen

gesetzlichen Vorgaben,“ stellt Thomas Ganskow, Vorsitzender der

Piratenpartei Niedersachsen, entsetzt fest.

Die Piratenpartei fordert wirksame Erweiterungen im

Tierversuchsgesetz des Bundes.

„Genehmigungen für Tierversuche sind abhängig vom „Schweregrad“

unterschiedlich zu genehmigen. Versuche, die großes Leid über lang

anhaltenden Zeitraum verursachen, sollen erheblich schwieriger zu

genehmigen sein als Versuche, die kein oder nur sehr kurzfristig Leid

verursachen. Genehmigungsverfahren sollen transparent und

nachvollziehbar sein. Im nichtmedizinischen Bereich, wie zum Beispiel

für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, lehnen wir Tierversuche ab.

Dies gilt auch für Versuche bezüglich einzelner Bestandteile der

Produkte,“ stellt Adam Wolf, Politischer Geschäftsführer der Piraten

Niedersachsen, Elemente des Bundesprogramms [3] vor. „Wäre das schon

jetzt Realität, hätten die meisten Aufnahmen zu den Vorgängen in der

Versuchseinrichtung gar nicht gemacht werden können. Man muss also

feststellen, dass das, was bislang in diesem Bereich an rechtlichen

Regelungen besteht, bestenfalls als Placebo bezeichnet werden kann.

Hier muss die Landesregierung ihre Möglichkeiten nutzen, die

Umsetzung einer ansatzweise wirksamen EU-Tierversuchsrichtlinie

endlich vorzunehmen. Warum das bis Ende 2020 dauern soll, ist nicht

nachvollziehbar. [4]“

