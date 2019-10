Prominentes Spendenpanel unterstützt José Carreras (FOTO)

Arthur Abraham, Alexander Hold, Johanna Klum, Tim Lobinger, HardyKrüger jr., Alexander Mazza, Barbara Meier, David Odonkor, AxelSchulz, Barbara Schöneberger und Kati Wilhelm sammeln am Telefon Geldfür den Kampf gegen Leukämie. Das MDR-Fernsehen überträgt am 12.Dezember live ab 20.15 Uhr die emotionale Benefiz-Veranstaltung ausder Neuen Messe Leipzig.

Es wird ein ganz besonderer Abend: Weltstar José Carreras wird am

12. Dezember 2019 in Leipzig mit vielen internationalen und

nationalen Künstlerfreunden in der 25. José Carreras Gala Spenden für

den Kampf gegen Leukämie und anderer bösartiger Blut- oder

Knochenmarkserkrankungen sammeln. Zugesagt haben bereits unter

anderem Peter Maffay, Matt Simons, Johnny Logan und Mary Roos.

Für den guten Zweck engagiert sich auch Barbara Schöneberger. Die

Gastgeberin der NDR Talk Show wird nicht nur als Sängerin mit einem

Song aus ihrem aktuellen Album „Eine Frau gibt Auskunft“ auftreten,

sondern auch am prominent besetzten Spendenpanel Platz nehmen.

Barbara Schöneberger: „Ein bewegender Moment in unserer NDR Talk

Show war, als Dr. Nikolaus Schneider, der ehemalige Ratsvorsitzende

der Evangelischen Kirche Deutschlands und Botschafter der José

Carreras Leukämie-Stiftung, von seiner Tochter Meike erzählte, die

2005 an Leukämie verstorben ist. Spätestens da wurde mir bewusst,

dass wirklich niemand vor einer schlimmen Krankheit gefeit ist.

Leukämie-Patienten brauchen unsere Solidarität und unsere

Unterstützung. Jeder Cent rettet Leben und lindert Leid.“

Weitere prominente Mitstreiter am Spendenpanel sind: Arthur

Abraham, Alexander Hold, Johanna Klum, Tim Lobinger, Hardy Krüger

jr., Alexander Mazza, Barbara Meier, David Odonkor, Axel Schulz und

Kati Wilhelm.

José Carreras: „Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses

außergewöhnliche Fernseh-Jubiläum in Leipzig feiern dürfen, der

Stadt, in der wir im Dezember 1995 unsere große Mission ,Leukämie

muss heilbar werden. Immer und bei jedem– begonnen haben.“

Dank der großartigen Unterstützung der Zuschauer bei der

alljährlichen José Carreras Gala hat die José Carreras

Leukämie-Stiftung in dem Vierteljahrhundert ihres Bestehens viel

erreicht, erklärt Dr. Gabriele Kröner, der Geschäftsführende Vorstand

der José Carreras Leukämie-Stiftung: „Insgesamt konnten wir bereits

mehr als 1.250 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojekte mit über 220

Millionen Euro fördern. Dem Fortschritt in der Wissenschaft ist es zu

verdanken, dass heute immer mehr Menschenleben gerettet werden können

und Leid gelindert wird. Diesen Weg werden wir weiter konsequent

gehen, um auch künftig innovativen Forschungsansätzen in der

Krebsforschung bestmögliche Rahmenbedingungen zu geben.“

Die sächsische Metropole war bereits von 1995 bis 2012 Gastgeber

der José Carreras Gala.

Karten für die 25. José Carreras Gala sind ab sofort erhältlich

bei der Ticketgalerie Leipzig unter www.ticketgalerie.de und der

kostenfreien Tickethotline 0800-2181050, bei www.eventim.de sowie

über die José Carreras Leukämie-Stiftung unter

jcg@carreras-stiftung.de oder Tel.: (089) 27 29 05-0.

Pressekontakt:

MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,

E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell