Proteste in Haiti: Arbeit von Hilfsorganisationen massiv beeinträchtigt

Die andauernden gewalttätigen Proteste

gegen die Regierung in Haiti behindern die Arbeit von

Hilfsorganisationen massiv. Das vermelden die SOS-Kinderdörfer. „Wir

haben bereits eine Reihe von Hilfsprogrammen vorübergehend schließen

müssen“, sagt Darius Celigny, Leiter der Organisation in Haiti. Haiti

ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, bereits anfangs des

Jahres sind 2,6 Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen

gewesen.

Aufgrund der akuten Sicherheitsgefährdung könnten SOS-Mitarbeiter

derzeit nicht zuverlässig zur Arbeit kommen, Straßen seien durch

Blockaden und Demonstrationen unpassierbar und auch der

Treibstoffmangel mache es schwierig, die Unterstützung für Kinder und

Familien in Not fortzusetzen. „Um Schüler und Lehrer nicht zu

gefährden, haben wir unsere Schulen an allen drei Standorten bis auf

weiteres geschlossen, gleiches gilt für das SOS-Ausbildungszentrum.

Auch unsere Sozialzentren haben sämtliche Workshops und Beratungen

eingestellt und wir können Familien aus Sicherheitsgründen nicht vor

Ort aufsuchen“, sagt Celigny.

Der Betrieb in den drei Kinderdörfern, in denen insgesamt 400

Jungen und Mädchen leben, gehe unterdessen ungemindert weiter. „Wir

haben verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, sowie ausreichend

Lebensmittel, Treibstoff und Propangas eingelagert, damit die

Versorgung der Kinder und SOS-Mütter in den nächsten Wochen

gewährleistet ist“, sagt Celigny.

„Die aktuellen Proteste sind die längsten und massivsten seit dem

Amtsantritt von Präsident Jovenel Moïse im Februar 2017″, so Celigny

weiter. Sie richten sich gegen Korruption, wirtschaftlichen

Niedergang und Preiserhöhungen für Lebensmittel und Treibstoff. Die

Demonstranten fordern den Rücktritt Moïses. „Wenn es nicht bald eine

Lösung gibt, wird sich vor allem die Lage der Ärmsten noch weiter

verschärfen – bei gleichzeitig unzureichender humanitärer

Unterstützung“, sagt Celigny.

