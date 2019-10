Rheinische Post: 370.000 Personen fallen aus der Arbeitslosenstatistik

Die Zahl der Arbeitslosen im weiteren Sinne ist

nach Angaben der Bundesregierung um rund 370.000 Personen höher als

in der offiziellen Arbeitslosenzahl ausgewiesen. Das geht aus der

Antwort des Arbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der

Grünen-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer “Rheinischen Post”

(Montag) vorliegt. “Im Dezember 2018 wurden 2.582.000 Personen in der

Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne gezählt, davon waren 2.210.000

Arbeitslose und 372.000 Personen in Aktivierungsmaßnahmen oder von

der Sonderregelung für Ältere erfasst”, heißt es in der Antwort. Die

Bundesagentur für Arbeit rechnet Erwerbslose im Alter von über 58

Jahren aus der Arbeitslosenstatistik heraus. Dies seien allein unter

den Langzeitarbeitslosen, die das Arbeitslosengeld II erhalten, Ende

vergangenen Jahres 170.000 Personen gewesen, heißt es in der Antwort.

Ihre Zahl ist demnach seit 2013 ebenso deutlich gestiegen wie die

Zahl der Arbeitslosengeld-II-Bezieher in Aktivierungsmaßnahmen.

“Während die offizielle Arbeitslosigkeit sinkt, steigt die Zahl der

Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Teilnahme an sinnlosen

Aktivierungsmaßnahmen aus der Statistik fallen”, kritisierte die

Grünen-Politikerin Beate Müller-Gemmeke. “Sie gelten nicht mehr als

arbeitslos, obwohl sie keinen Schritt näher an einem Job sind. Diese

Schönrechnerei auf dem Rücken der Menschen ist absurd und muss

endlich beendet werden.”

