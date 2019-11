Rheinische Post: Claudia Roth zu Morddrohungen: “Ich schenke denen nicht meine Angst”

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) hat betont,

dass sie sich von Morddrohungen nicht einschüchtern lässt, zugleich aber ein

härteres Vorgehen des Staates gegen Rechtsextremismus gefordert. “Natürlich geht

es nicht spurlos an dir vorbei, wenn du beschimpft wirst, wenn sexualisierte

Gewaltphantasien auf dich niederprasseln, wenn du Morddrohungen erhältst”, sagte

Roth der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Montag). Das sei auch gut so, betonte

die Grünen-Politikerin, sie wolle nicht abstumpfen. “Aber ich schenke denen, die

mich zum Schweigen bringen wollen, nicht meine Angst, sondern solidarisiere mich

mit den vielen anderen, die bedroht werden: Kommunalpolitikerinnen und

Journalisten, Jüdinnen und Muslime, Künstlerinnen und Menschen mit

Migrationsgeschichte.” Roth forderte angesichts der Zunahme verbaler Verrohung

und Gewalt gegen Politiker schärfere Maßnahmen des Staates. “Wir brauchen ein

strengeres Waffenrecht und eine ,Task Force Rechtsextremismus–“, sagte Roth.

Menschen, die bedroht würden oder auf Feindeslisten stünden, bräuchten einen

Ansprechpartner. “Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz muss reformiert und auf

Plattformen ausgeweitet werden, wie sie der Attentäter von Halle genutzt hat”,

forderte die Grünen-Politikerin. Die Sicherheitsbehörden müssten sich besser

aufstellen, stärker die internationale Vernetzung rechtsextremer Strukturen in

den Blick nehmen – “und natürlich müssen wir, fernab jedes Generalverdachts,

rechtsextreme Verbindungen innerhalb der Sicherheitsbehörden trockenlegen”,

ergänzte Roth. “Zivilgesellschaftliche Organisationen, die Aufklärungs- und

Präventionsarbeit leisten, brauchen mehr Unterstützung und Planbarkeit. Daher

unsere Forderung nach einem Demokratieförderungsgesetz. Und die Justiz benötigt

Sonderstaatsanwaltschaften, die ausreichend Personal haben und verstehen, was da

passiert.”

