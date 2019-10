Rheinische Post: Elternverein: Lehrer in Gewaltprävention schulen

Der Elternverein in NRW fordert für Lehrer eine

Ausbildung im Umgang mit gewalttätigen Schülern. “Die Lehrer sind für

solche Fälle nicht qualifiziert. Sie wissen häufig nicht, was sie

machen sollen, wenn Schüler sich prügeln oder verbale Gewalt

anwenden”, sagte die Vorsitzende Andrea Heck der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Samstag). “Sie erkennen meist auch nicht, wenn

sich etwas zusammenbraut und können keine Präventionslösungen

erarbeiten”, sagte Heck. Unterstützung für ihre Forderung erhält sie

von Fraktionen im Düsseldorfer Landtag. “Wir müssen Ansprechpartner

und Hilfestellungen für Betroffene bieten. Und wir wollen auch

Fortbildungsangebote für Lehrer anbieten, um mit Gewaltsituationen im

Alltag professionell umgehen zu können”, sagte die schulpolitische

Sprecherin der FDP, Franziska Müller-Rech. Auch die CDU spricht sich

für Schulungen aus. “Lehrkräfte müssen systematisch in Aus- und

Fortbildung lernen, Hinweise auf Gewalt, Missbrauch und Mobbing

frühzeitig zu erkennen”, sagte CDU-Schulexpertin Sigrid Beer.

