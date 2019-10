Rheinische Post: EU-Kommissar Oettinger will an Zeitumstellung festhalten

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU)

hat sich gegen Pläne der Kommission ausgesprochen, die Zeitumstellung

in der EU abzuschaffen. “Ich persönlich wäre nicht traurig, wenn es

mit der Abschaffung der Zeitumstellung nicht klappt”, sagte Oettinger

der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Samstag). Zwar habe er den

Vorschlag als Kommissar mitgetragen. “Aber es droht ein

Flickenteppich in Europa, der erhebliche Probleme mit sich brächte”,

so der CDU-Politiker. Der europäische Binnenmarkt sei auf eine

Zeitzone getaktet, sagte Oettinger und nahm auch Auswirkungen auf den

Alltag der Menschen in den Blick. “Unsere Kinder würden einen

wesentlichen Teil des Jahres im Dunkeln zur Schule gehen, wenn

Deutschland die Sommerzeit dauerhaft einführen würde.” Die

Aussagekraft des Votums, bei dem sich 4,6 Millionen EU-Bürger mit

einer Mehrheit von 84 Prozent für die Abschaffung ausgesprochen

hatten, zog Oettinger wegen der geringen Wahlbeteiligung in Zweifel.

“Gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten waren 4,6 Millionen

Stimmen nicht viel. Vor diesem Hintergrund sollte man das Votum nicht

zu ernst nehmen und auch die Gegenargumente genau prüfen”, sagte

Oettinger. “Ich begrüße es, dass die Mitgliedsstaaten das tun.”

