Rheinische Post: Ex-Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger: Seehofer lenkt mit „Gamer“-Aussagen von eigenem Versagen ab

Die Antisemitismusbeauftragte des Landes

Nordrhein-Westfalen und frühere Bundesjustizministerin Sabine

Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) wirft Bundesinnenminister Horst

Seehofer (CSU) nach dem rechtsextremen Anschlag in Halle an der Saale

ein politisches Ablenkungsmanöver vor. Mit seiner Ankündigung, die

Gamerszene stärker in den Blick zu nehmen, versuche Seehofer sich mit

schnellen Schuldzuweisungen zu profilieren: „Während sich die

Netzcommunity über die abwegigen Aussagen echauffiert, lenkt die

Debatte vom eigenen Versagen bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus

ab“, schreibt Leutheusser-Schnarrenberger in einem Gastbeitrag für

die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Mittwoch). Auch wenn Extremismus

im digitalen Raum ein großes Problem sei, helfe es wenig, die

Gamerszene unter Generalverdacht zu stellen.

Leutheusser-Schnarrenberger macht den „parlamentarischen Arm der

Rechtsextremen“ dafür verantwortlich, den verbalen Hass in die

Gesellschaft getragen zu haben. Teile der AfD und Rechtsextreme

hätten eine gemeinsame ideologische Basis. „Eine Partei, in deren

Unterorganisationen der Verfassungsschutz ,regelmäßig (…)

antisemitische Stereotype– entdeckt und deren Social-Media-Posts die

Grenze zur Volksverhetzung stark strapazieren, ist eine Gefahr für

die Demokratie“, schreibt Leutheusser-Schnarrenberger. Es habe eine

neue Phase des gewaltbereiten Rechtsextremismus begonnen: „Die

Radikalen gehen zum offenen Angriff auf unsere Demokratie über“, so

Leutheusser-Schnarrenberger.

