Rheinische Post: Gewerbemieten in Großstädten seit 2014 um bis zu 52 Prozent gestiegen

Die Gewerbemieten in den guten Lagen der sechs größten

deutschen Städte sind in den fünf Jahren seit 2014 drastisch um bis zu 52

Prozent angestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine

schriftliche Frage des Berliner Linken-Abgeordneten Pascal Meiser hervor, die

der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Donnerstag) vorliegt. Demnach gab es es den

stärksten Anstieg der Gewerbemieten in sogenannten 1b-Lagen, also Gebiete

jenseits der bekanntesten Einkaufsstraßen. Dort nahmen in den so genannten

Top-Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln und Düsseldorf die

Mieten für kleinere Läden bis 60 Quadratmeter zwischen 2014 und 2018 um 39

Prozent zu, wie aus der Antwort hervorgeht. Bei größeren Läden gab es in dem

Zeitraum sogar einen Mietenanstieg um 52 Prozent. “In 1b-Lagen kommen die

Top-Städte (außer Stuttgart) auf eine Mietsteigerung von etwa 13 Prozent (große

Ladenflächen) bzw. ca. zehn Prozent (kleine Ladenflächen) pro Jahr”, heißt es in

der Antwort des Wirtschaftsministeriums Die Bundesregierung beruft sich dabei

auf Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Demnach nahmen

die Gewerbemieten im Durchschnitt aller deutschen Gemeinden für kleinere Läden

zwischen 2014 und 2018 um 21 Prozent zu. Bei größeren Ladenflächen gab es einen

Anstieg um sogar 27 Prozent oder dem Sechsfachen der Inflation. “Die

Bundesregierung muss die Sorgen kleiner Gewerbetreibender und sozialer

Einrichtungen, die vor Verdrängung aus den Innenstädten bedroht sind, endlich

ernst nehmen”, forderte Linken-Politiker Meister. “Es ist höchste Zeit für eine

Regulierung der Gewerbemieten, zum Beispiel in Form eines Gewerbemietspiegels

und durch den Anspruch auf eine Mindestlaufzeit für Gewerbemietverträge.”

