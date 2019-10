Rheinische Post: Göring-Eckardt bezeichnet Großteil der AfD als „Nazis und Faschisten“

Zehn Tage vor der Landtagswahl in Thüringen hat

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt einen Großteil der AfD

als „Nazis und Faschisten“ bezeichnet. „Die AfD besteht heute, in

ihrer dritten Phase nach Lucke und Petry, in weiten Teilen aus Nazis

und Faschisten, die das demokratische System abschaffen und

Zwietracht säen wollen“, sagte Göring-Eckardt der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Freitag). „Sie sind eine echte Gefahr für unsere

Demokratie, und das muss jedem Wähler klar sein“, warnte die

Thüringerin. „Es muss klar sein: Es gibt keine Entschuldigung, heute

AfD zu wählen – auch nicht, wenn man sich abgehängt fühlt“, sagte

Göring-Eckardt.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell