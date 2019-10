Rheinische Post: Kommentar / Den Knall nicht gehört = Von Christian Schwerdtfeger

Silvester ohne Feuerwerk und Böller? Für viele

undenkbar. Man kann die Knallerei nervig finden, sie ablehnen und

sagen, dass man das Geld besser spenden sollte. Aber man sollte diese

Entscheidung jedem selbst überlassen. Daher geben die NRW-Städte auch

die einzig richtige Antwort auf die Forderung der Deutschen

Umwelthilfe nach einem Böllerverbot: Sie lehnen es ab.

Die Forderung fügt sich nahtlos in eine fragwürdige Reihe von

Vorschlägen und Maßnahmen ein, mit denen unter dem Deckmäntelchen der

Umweltliebe alles abgeschafft werden soll, was in Verdacht steht, dem

Klima zu schaden. Dass einschneidende Maßnahmen nötig sind,

bestreitet niemand. Nur müssen diese auch sinnvoll, nachhaltig und

klug durchdacht sein. Stattdessen geht man mit der

Kopf-durch-die-Wand-Methode vor. Das Ergebnis: Vieles ist halbgar,

zusammengeschustert und übers Knie gebrochen. Ein gutes Beispiel

dafür ist auch die Umweltspur in Düsseldorf. Sie ist unnötig und

schadet mehr, als zu helfen. Aber sie ist plakativ. Und so ähnlich

verhält es sich auch mit dem geforderten Böllerverbot. Nur die Umwelt

rettet man so nicht.

