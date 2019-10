Rheinische Post: Kommentar: Der neue Pflege-TÜV ist zu kompliziert

Der bisherige Pflege-TÜV ist eine Farce, denn

er gibt auch solchen Pflegeheimen Bestnoten, die nicht einmal ein

„Ausreichend“ verdient hätten. Das liegt daran, dass sich die Noten

bisher aus den Eigendarstellungen der Heime ableiteten. Damit soll

nun Schluss sein, und das ist gut so. Vom kommenden Jahr an sollen

sich Pflegebedürftige und ihre Angehörigen im Internet umfassend über

die Bedingungen in den 13.000 Heimen informieren können. Die

Bewertungen der Heime sollen künftig nicht nur auf Auskünften der

Heime selbst, sondern auch auf externen Prüfungen und Befragungen von

Bewohnern fußen. Dadurch wird eine objektivere und realistischere

Bewertung möglich. Einigen Betreibern wird das sicher nicht gefallen.

Insgesamt etwas schlechtere Noten für die Heime könnten den Druck

weiter erhöhen, die Personalnot bei Pflegekräften im eigenen Haus

effektiver zu bekämpfen. Denn schlechte Bewertungen sind fast überall

das Resultat von krassem Personalmangel in den Pflegeheimen und der

nach wie vor viel zu schlechten Bezahlung in den wichtigen

Pflegeberufen. Das neue System des Pflege-TÜVs wird nun aber

ausgerechnet den Aufwand für das ohnehin überlastete Pflegepersonal

erhöhen, das mithelfen soll beim fleißigen Datensammeln. Es ist zu

umständlich, auch für die externen Prüfer der Kassen, und vor allem

zu kompliziert für die Bürger. Nur wer genügend Zeit und Geduld

aufbringt, wird sich durch die Datenfülle wühlen, die ab Mitte 2020

im Netz zur Verfügung stehen soll. Eine klare Aussage darüber,

welches Heim für das eigene Familienmitglied das beste ist, dürfte

sich auch aus dem neuen Bewertungsschema beim Pflege-TÜV selten

fällen lassen. Dazu bedürfte es dann doch wieder einer einfach zu

verstehenden und vergleichbaren Bewertung – mit Schulnoten und

K.o.-Kriterien.

