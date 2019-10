Rheinische Post: Kommentar / Die Interessen an einer Türkei als Partner = Von Gregor Mayntz

Mit nüchterner Analyse eigener

sicherheitspolitischer Interessen hat sich die politische Debatte im

Nachkriegsdeutschland schon immer schwer getan. Die Forderung nach

einem Überdenken der Nato-Mitgliedschaft der Türkei ist ein Rückfall

in solche alten Reflexe. Natürlich ist es schwer zu ertragen, mit

Ankara an einem Tisch zu sitzen, wenn dessen Militär in ein

Nachbarland einrückt und sich mit dem Vorwurf von Kriegsverbrechen

konfrontiert sieht.

Doch zum einen sollte jeder, der einen Rauswurf der Türkei zur

Sprache bringt, erst einmal klären, ob das überhaupt möglich ist. Das

sieht der Nato-Vertrag jedenfalls nicht vor. Zum anderen muss

dringend die sicherheitspolitische Analyse eingefordert werden. Kaum

eine Region war perspektivisch für das westliche Verteidigungsbündnis

wichtiger als seine Südostflanke. Dort geht es um die Frage, wie weit

Russland seine Einflusszone ausweiten kann, dort geht es um die

Brücke zur arabischen Welt. Dort entscheidet sich, ob die Welt die

Hauptursache für die Massenmigration aus Syrien endlich in den Griff

bekommt. Es wäre deshalb gegen die elementarsten deutschen

Interessen, die Türkei als Partner zu verlieren.

Die aktuellen Probleme der internationalen Sicherheitspolitik

liegen nicht in einer Nato-Mitgliedschaft der Türkei begründet. Sie

hängen damit zusammen, dass die Nato insgesamt kein Konzept hat, wie

ihre Mitglieder Konfliktherde verhindern und eindämmen können. Vor

allem auf dem afrikanischen Kontinent entwickeln sich terroristische

Strukturen, die bald schon wieder die Sicherheit der Nato-Länder

berühren werden. Wo die Nato – auch wegen des Ausfalls ihres

wichtigsten Mitgliedes USA als weltpolitischer Ordnungsfaktor – zum

Zuschauer wird, muss die EU an ihrer Verantwortung als Akteur

arbeiten.

