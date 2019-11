Rheinische Post: Kommentar: Gefragt ist die Kunst des Kompromisses // von Matthias Beermann

Wie weit darf sich eine politische Partei verbiegen, um an

die Macht zu gelangen? Wo hört der Kompromiss auf, wo beginnt der Ausverkauf?

Was ist noch pragmatisch, was nur noch peinlich? Um diese Fragen wird es in den

kommenden Wochen in Wien gehen, wo die Konservativen von der Österreichischen

Volkspartei mit den Grünen über die Bildung einer Koalition verhandeln wollen.

Es ist aus derzeitiger Sicht die arithmetisch einzig mögliche Konstellation für

eine wenn auch knappe Mehrheit im Parlament. Es sei denn, der für seine extreme

politische Flexibilität bekannte ÖVP-Chef Sebastian Kurz bandelt doch wieder mit

den Schmuddelkindern von der FPÖ an, mit denen er immerhin gut anderthalb Jahre

lang regiert hatte. Diese Möglichkeit hat Kurz prompt angedeutet, aber das gilt

eher als taktisches Manöver, um die grünen Unterhändler unter Druck zu setzen.

Beide Seiten wissen, dass diese Gespräche nicht leicht werden. Inhaltlich liegen

die beiden Parteien auf vielen wichtigen Politikfeldern meilenweit auseinander:

Bei Migration, Umwelt und Wirtschaft müssen bisher als unversöhnlich geltende

Standpunkte auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden, ohne dass die

jeweilige Parteibasis revoltiert.

Erinnert das nicht irgendwie verdächtig an die Debatte in Deutschland, klingt

das nicht nach Groko-Gezänk und Thüringen-Gezerre? Stimmt, aber in Österreich

ist immerhin die Grundstimmung erfrischend positiv. Sollte die Öko-Partei sich

ihre Zustimmung zur Fortsetzung der strikten Einwanderungspolitik, die unter

Kurz zum unverzichtbaren Markenkern der ÖVP geworden ist, gegen mehr

Integrationsanstrengungen und mehr Klimaschutz abhandeln lassen, könnte das

durchaus die Grundlage für ein Bündnis sein. Und vielleicht sogar ein Vorbild

für Deutschland.

