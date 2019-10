Rheinische Post: Kommentar: Hart bleiben im Kampf gegen Doping

Die Leichtathletik hat ein Problem. Ihr mangelt

es an Sportlern, die global vermarktbar sind. Und nur solche Typen

wie der frühere Weltklassesprinter Usain Bolt sind für

Sportartikelfirmen ein lukratives Geschäft. Nur wer polarisiert und

Rekorde purzeln lässt, verschafft den Unternehmen fette Gewinne. Nike

unterstützt seit Jahren intensiv die Förderung von Spitzenathleten –

wie intensiv der Konzern in den illegalen Teil der Machenschaften des

von ihm unterstützen Oregon Projekts involviert war und ob dabei

alles legal zugegangen ist, darüber werden die Ermittlungsbehörden in

den USA befinden müssen. Es wurde geforscht, wie weit man bis zu

einem positiven Dopingtest bei Dosierung und Medikation gehen kann.

Alleine die Vorstellung, dass Sponsoren bereit sind, dafür Millionen

zu zahlen, ist ein Schlag ins Gesicht aller, die für einen sauberen

Sport kämpfen. Denn ihre Arbeit wird massiv erschwert. Größter

Geldgeber in Deutschland im Anti-Doping-Kampf ist der Staat, er

unterstützt mit Fördermitteln die Arbeit der Nada. Es scheint

offenbar überhaupt nicht im Interesse einiger zu sein, den Sport

sauber zu halten. Stattdessen wird getrickst und gemogelt. Warum also

nicht den Sport, die Sportler und die Industrie dahinter von der Last

befreien, nicht mehr lügen und betrügen zu müssen? Denn wenn alle

ge¬spritzt sind, gewinnt am Ende doch der Beste. Asthmaspray und

Aufputschmittel für alle. Oder? Nein! Der Staat darf nicht

resignieren, er darf sich nicht von vorderen Plätzen in

Medaillenspiegeln verführen lassen und deshalb etwas weniger intensiv

hinschauen. Er muss Sportler fördern und stärken – ein Held ist nicht

nur, wer auf dem Podium landet. Und er muss jene Verbrecher jagen und

bestrafen, die das Fair Play im Sport mit Füßen treten.

