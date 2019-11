Rheinische Post: Kommentar / Höchste Zeit für Ampel und Zuckersteuer = Von Antje Höning

Die Zahlen, die die AOK zum Thema Diabetes ermittelt hat,

sind erschütternd: Jeder zwölfte Rheinländer leidet an Diabetes vom Typ 2. Bei

den 80- bis 90-Jährigen sind sogar 30 Prozent betroffen. Dabei ist Diabetes kein

lästiges Übel, das zum Altwerden gehört wie graue Haare. Diabetes ist ein

Leiden, mit dem wegen der drohenden Folgeerkrankungen nicht zu spaßen ist. Zwar

machen moderne Blutzuckermess- und Spritzsysteme den Alltag leichter. Doch es

drohen Nierenschäden, diabetischer Fuß bis hin zur Amputation, Erblindung und

Infarkt. Das bedeutet großes Leid für die Betroffenen und kostet die

Versichertengemeinschaft Milliarden. Dabei ist Diabetes vom Typ 2 oft

vermeidbar. Denn neben genetischen Faktoren spielt auch schlechter Lebensstil

eine Rolle: Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen und ungesunde Ernährung

erhöhen die Wahrscheinlichkeit, zu erkranken.

Zu Recht legen AOK und andere Krankenkassen deshalb so viel Wert auf Aufklärung

und Prävention. Doch sie haben in der Nahrungsmittel- und vor allem der

Zuckerindustrie mächtige Gegenspieler. Deutschland hätte längst eine

aussagekräftige Ernährungsampel haben können, die Verbrauchern anzeigt, wie süß,

fettig oder salzig das Produkt ist, das sie sich da gerade in den Einkaufskorb

legen. Jetzt soll es 2020 endlich so weit sein. In Richtung der Jugendlichen,

die den zuckersüßen Softdrinks verfallen sind, mag eine solche auf Aufklärung

setzende Ampel wirkungslos blinken. Hier wäre es wirksamer, eine Zuckersteuer

einzuführen, wie sie auch andere Länder haben. Wenn die klebrige Cola plötzlich

doppelt so teuer ist, dürfte das heilsame und lenkende Wirkung haben. Frankreich

und Großbritannien haben es vorgemacht. Die Diabetes-Quote liegt in beiden

Ländern deutlich unter der in Deutschland.

