Rheinische Post: Kommentar / Ministerium hat Engpass verschlafen = Von Thomas Reisener

In NRW obliegt die Verantwortung für den

Rettungsdienst den Städten und Kreisen. Warum auch nicht. Kommunen

sind die wichtigste Schnittstelle zwischen Bürger und Staat – und

schon deshalb sollte hier auch so viel wie möglich entschieden

werden. Trotzdem muss die nächsthöhere staatliche Ebene – in diesem

Fall das Land – den Überblick behalten. Und dafür Sorge tragen, dass

die Kommunen sich bei aller Autonomie in ein harmonisches Ganzes

fügen. Etwa, indem das Land alle möglichen Normen vom Straßenbau bis

zur Flüchtlingsversorgung vorgibt. Oft gelingt diese Normengebung. Im

Rettungswesen gelingt sie erkennbar nicht.

Es gibt eine Vielzahl von Ursachen für den sich dort zuspitzenden

Personalmangel. Die Menschen wählen den Notruf offenbar immer

unbedachter und blockieren die Fachkräfte öfter als früher mit

Bagatellproblemen. Die Ausbildungsvorschriften für das

Rettungsdienstpersonal sind erheblich gestiegen. Der Respekt

gegenüber den Rettungskräften ist hingegen gesunken, wie die

alarmierenden Zahlen der Polizeistatistik belegen. Zudem werden mehr

Kräfte benötigt, weil die Anfahrtswege zu den Krankenhäusern länger

geworden sind: Längst hält nicht mehr jedes Haus das volle Angebot

bereit, so dass der Rettungsdienst erst mal zum übernächsten

Krankenhaus muss.

Keine dieser Entwicklungen kann eine Kommune aus eigener Kraft

beeinflussen. Vielleicht nicht einmal aus eigener Kraft erkennen.

Deshalb hätte das Land die Kommunen längst mit einem Masterplan gegen

die drohende Unterversorgung unterstützen müssen.Stattdessen kann das

NRW-Gesundheitsministerium allerdings nicht einmal sagen, wie viele

Rettungskräfte im Land fehlen. Das darf einer Aufsichtsbehörde nicht

passieren und belegt: Sie hat das Thema weitgehend verschlafen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell