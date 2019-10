Rheinische Post: Kommentar / Missmanagement beim Nahverkehr abstellen = Von Jan Drebes

Die Länder müssen sich angesichts des Berichts

der Bundesrechnungsprüfer vorwerfen lassen, beim Nahverkehr schlecht

zu wirtschaften. Es ist unverschämt, mehr Mittel von der

Bundesregierung für Busse und Nahverkehrszüge einzufordern und

gleichzeitig den eigenen Bedarf nicht klar anzugeben. So wird das

Bild gieriger Landesverkehrsminister genährt, die sich mehr

Überweisungen aus Berlin wünschen – und diese auch bekommen werden -,

das Geld aber nur unzureichend für Verbesserungen des ÖPNV ausgeben.

Es ist nicht vermittelbar, wenn fast drei Milliarden Euro bei den

Ländern auf Halde liegen, obwohl in nahezu jedem Bundesland dringend

mehr Nahverkehr benötigt wird. Sicher, die Baufirmen sind ausgelastet

und die Hürden bei Genehmigungsverfahren hoch. Aber Geld könnte auch

kreativer eingesetzt werden als nur für herkömmliche Bauvorhaben.

Wenn kurzfristig kein neues Gleis möglich ist, gibt es vielleicht die

Option, gemeinsam mit Carsharing-Anbietern ein Dorf per

Shuttle-Service an einen Regionalbahnhof anzubinden. Der Bund sollte

die Verwendung der Mittel stärker kontrollieren. Weniger Staus und

eine bessere Klimabilanz des Verkehrssektors lassen sich nur

erreichen, wenn die Länder ihr Missmanagement abstellen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell