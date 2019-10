Rheinische Post: Kommentar: Sprache, die verfälscht

Man kann nicht viel Kluges sagen nach einer Tat

wie in Halle. Demütig sein und den Ernst der Lage deutlich machen –

viel mehr erlaubt die Situation nicht. Und doch wird immer wieder zu

falschen Worten gegriffen. Etwa wenn CDU-Chefin Annegret

Kramp-Karrenbauer von einem „Alarmzeichen“ spricht und bemerkenswert

instinktlos an der Lage vorbeiredet. Das Stadium der Alarmzeichen ist

längst überschritten. Es gibt eine Reihe von Formulierungen, die wir

uns dringend abgewöhnen sollten. Warum reden wir von einem „feigen

Anschlag“? Wäre ein mutiger Anschlag, erhobenen Hauptes und im

Angesicht der Gefahr, akzeptabler? Außerdem ist Terror nicht das

Ergebnis schwacher Charakterzüge, sondern eines menschenverachtenden

Weltbildes. Ebenso darf das Narrativ der Täter nicht übernommen

werden, indem von „Fremdenhass“ gesprochen wird. Deutsche Juden sind

ebenso wenig Fremde wie türkischstämmige Imbissbesitzer. Sie sind

Teil dieser Gesellschaft. Und „unvorstellbar“ war die Tat auch nicht:

Bei mehr als 1150 rechts motivierten Gewalttaten im vergangenen Jahr

muss man blind, taub oder ignorant sein, um sich den Anschlag von

Halle nicht vorstellen zu können. Das ist Hohn in den Ohren derer,

die seit Jahren vor wachsendem Antisemitismus und Rassismus warnen,

und erst recht derer, die nicht den Luxus haben, zur

Mehrheitsgesellschaft zu gehören, und am eigenen Leib erfahren, wie

sich ein Rechtsruck anfühlt. Rechtsextremismus ist kein verstaubtes

Überbleibsel aus der NS-Zeit, das ein paar Nazis zwei Mal im Jahr auf

rechten Konzerten ausleben. Rechtsextremismus blüht und gedeiht,

wächst und vernetzt sich in allen Ecken Deutschlands und der Welt.

Dass das immer noch mit Nachdruck gesagt werden muss, damit man

gehört wird, ist die eigentliche Schande.

