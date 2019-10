Rheinische Post: Top-Ökonomen fordern von Merkel Einsatz für Brexit-Deal

Deutsche Spitzenökonomen haben an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert, auf dem EU-Gipfel am

Donnerstag und Freitag für den angestrebten Brexit-Kompromiss der

EU-Kommission mit Großbritannien zu werben. „Einen geregelten Brexit

zu erreichen, ist für ganz Europa von grundlegender Bedeutung, weil

er eine zentrale Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zwischen

dem Vereinigten Königreich und der EU sein wird“, sagte Ifo-Chef

Clemens Fuest der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Für

Deutschland ist er besonders bedeutend, weil das Vereinigte

Königreich einer unserer wichtigsten Handelspartner ist“, sagte der

Präsident des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. „Hinzu

kommt dass die Konjunktur in Deutschland derzeit fragil ist, so dass

ein negativer Impuls durch einen harten Brexit derzeit besonders

schädlich wäre“, warnte Fuest. „Deutschland sollte sich daher dafür

einsetzen, dass es zu einer Einigung kommt. Dafür müssen beide Seiten

Kompromissbereitschaft zeigen“, sagte Fuest. Auch der Präsident des

Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel

Fratzscher, warb für den Kompromiss mit Großbritannien ohne weitere

Zeitverluste. „Die Unsicherheit über den Brexit verursacht bereits

jetzt signifikanten Schaden für die deutsche Wirtschaft“, sagte

Fratzscher der „Rheinischen Post“.

