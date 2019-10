Rheinische Post: Verkehrsminister der Länder fordern Verdoppelung der Bahn-Investitionsmittel

Die Verkehrsminister der Länder fordern den

Bund auf, seine Investitionsmittel für die Bahn zu verdoppeln und

damit deutlich über die im Klimapaket bereits vereinbarten Summen

hinaus zu steigern. Das geht aus dem Beschlussantrag der

Verkehrsministerkonferenz (VMK) der Länder an diesem Mittwoch und

Donnerstag in Frankfurt hervor. Er liegt der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch) vor. „Die Verdopplung der

Pro-Kopf-Investitionen von 77 Euro im Jahr 2018 auf mittelfristig 150

Euro wäre aus Sicht der Verkehrsministerkonferenz eine geeignete

Zielstellung“, heißt es in dem Papier. „Um diese Finanzierungslinie

sichern zu können, schlägt die Verkehrsministerkonferenz die

Schaffung eines ,Sonderfonds Schienenverkehr Deutschland– vor“, so

der Beschlussvorschlag. Er wird von allen 16 Ländern unterstützt. Die

Länder begrüßen darin zwar die Pläne im Klimapaket, verlangen vom

Bund jedoch noch weitere Schritte. „Die Verkehrsministerkonferenz

erwartet, dass die Bundesregierung ihre Eigentümerfunktion stärker

wahrnimmt und bei der Deutsche Bahn AG für Strukturen sorgt, die die

bahnpolitischen Zielsetzungen effizient unterstützen“, heißt es in

dem Beschluss. „Wenn die Bahn den notwendigen Klimaschutzbeitrag

leisten soll, muss der Bund massiv investieren“, sagte die

VMK-Vorsitzende, die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger

(SPD), der Zeitung. Das Klimaschutzpaket sei „ein gewaltiger Schritt

nach vorne“. Doch mittelfristig müsse der Bund das Investitionsniveau

noch weiter ausbauen, nicht nur bei der Bahn, sondern auch beim ÖPNV.

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hob den

zusätzlichen Personalbedarf in den Planungsbehörden hervor. „Geld

allein reicht nicht, es muss auch verbaut werden können. Es muss

jetzt darum gehen, auch kraftvoll an die Planung zu gehen, dafür muss

genug Personal da sein, um das, was über Jahre und Jahrzehnte liegen

geblieben ist, aufzuholen“, sagte Al-Wazir der „Rheinischen Post“. An

der VMK nehmen auch Bahn-Chef Richard Lutz und Bundesverkehrsminister

Andreas Scheuer (CSU) teil.

