Rheinische Post: Zahl der Flugpassagiere in Deutschland seit Fridays-For-Future-Gründung weiter deutlich gestiegen

Trotz der weltweiten Klimaschutz-Protestbewegung Fridays for

Future zeigen die Deutschen bislang keinerlei „Flugscham“. Die Zahl

der Flugpassagiere in Deutschland ist seit der Gründung der

Protestbewegung Fridays For Future durch Greta Thunberg im August

2018 sogar weiter deutlich angestiegen. Das geht aus einer

Sonderauswertung der Luftverkehrsdaten des Statistischen Bundesamtes

hervor, die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch) vorliegt.

Demnach gab es im deutschen Luftverkehr in jedem Monat seit August

2018 steigende Passagierzahlen gegenüber dem entsprechenden

Vorjahresmonat. Insgesamt starteten in den zwölf Monaten von August

2018 bis Juli 2019 von Deutschland aus rund 125,1 Millionen

Flugpassagiere. In den zwölf Monaten davor von August 2017 bis Juli

2018 waren es dagegen 119,4 Millionen Flugpassagiere. Im April 2019

war der Anstieg den Daten zufolge besonders hoch: In diesem Monat

starteten rund 10,7 Millionen Flugpassagiere in Deutschland. Ein Jahr

zuvor waren es dagegen erst 9,8 Millionen.

