Rheinische Post: Zahl der Zugausfälle durch Böschungsbrände an Gleisen hat sich vervierfacht

Die Zahl der Zugausfälle durch zunehmende Böschungsbrände an

den Gleisen der Deutschen Bahn hat sich 2018 im Vergleich zum Jahr 2014 mehr als

vervierfacht. Zählte die Bahn 2014 noch 50 Zugausfälle durch Böschungsbrände,

waren es im Jahr 2018 bereits 210. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung

auf eine schriftliche Frage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel

hervor, die der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Montag) vorliegt. Demnach kam

es im vergangenen Jahr zu 514 Böschungsbränden an den Gleisen, 2014 waren es

dagegen nur 208 Brände. Infolge der vielen Böschungsbrände im vergangenen Jahr

zählte die Bahn auch 4544 Zugverspätungen, deutlich mehr als in den Vorjahren.

Im laufenden Jahr konnte die Bahn das Problem der zunehmenden Böschungsbrände

zwar eindämmen, ihre Zahl blieb jedoch weiterhin deutlich höher als in den

Jahren vor 2018. Bis September 2019 zählte der Konzern der Antwort zufolge

bereits 285 Böschungsbrände, die zu 2720 Zugverspätungen und 85 Zugausfällen

geführt hätten. Mit 210 ausgefallen Zügen im vergangenen Jahr seien die

Klimawirkungen auch für die Betriebsstabilität der Bahn bereits relevant, sagte

Gastel der Zeitung. “Die Deutsche Bahn ist aufgefordert, sich besser auf die

Zunahme an Wetterkapriolen vorzubereiten und beispielsweise den

Vegetationsrückschnitt noch stärker präventiv auszurichten”, forderte der

Grünen-Politiker.

