RNZ: Jetzt aber – Kommentar zur Brexit-Einigung

Die Kunst des Kompromisses ist also noch nicht

ganz vergessen. Mit dem Verzicht auf den Backstop ist die EU den

Briten beträchtlich entgegengekommen. Doch auch deren Gegenleistung

ist nicht zu unterschätzen. De facto entsteht eine Zollgrenze

zwischen Großbritannien und Nordirland. Genau das, was die

Protestanten dort und die Tories („Conservative & Unionist Party“)

fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Es ist fast zwangsläufig,

dass die DUP dem nicht zustimmen kann. Damit fällt der Labour-Partei

große Verantwortung zu. Bleibt sie bei Jeremy Corbyns reflexhafter

Fundamentalopposition gegen alles, was aus dem Hause Johnson kommt,

um Neuwahlen zu erzwingen? Es wäre eine unnötige Verlängerung der

quälend langen Brexit-Geschichte. Liberaldemokraten und Schottische

Nationalisten lehnen den Brexit per se ab. Aber wenn Labours

Bekenntnis zum Referendum von 2016 gelten soll, führt kein Weg daran

vorbei, nun endlich dem Deal zuzustimmen. Und sei es, um ihn danach

vom Volk absegnen zu lassen. Doch die Vorstellung, den Austritt noch

ganz abzublasen, ist eine Illusion. Mit dem Brüsseler Deal liegt eine

Lösung vor. Fehlerhaft, problematisch, aber ein Ausweg. Alles andere

würde noch tiefer in den Schlamassel führen.

