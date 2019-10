ROG zur Maas-Reise:Ägypten ist kein Stabilitätsanker

Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert Bundesaußenminister Heiko

Maas auf, bei seinen Gesprächen in Ägypten in aller Deutlichkeit die jüngste

Repressionswelle gegen Journalistinnen und Journalisten zu verurteilen. Ägypten

ist die dritte Station auf der Nordafrika-Reise des Ministers.

“Minister Maas muss in Ägypten unmissverständlich die sofortige Freilassung

aller Medienschaffenden fordern, die wegen ihrer Berichte über die jüngsten

Demonstrationen im Gefängnis sitzen”, sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr.

“Es ist völlig inakzeptabel, dass die ägyptische Justiz seit Wochen mehrere

Journalisten und Bloggerinnen festhält, die nichts anderes als ihre Arbeit tun

und über eine breite Protestbewegung berichten wollten. Wer für diese

unverhohlene Repression keine klaren Worte findet, macht sich mitschuldig an der

Verharmlosung einer brutalen Diktatur, die gerade die letzten Freiräume für

unabhängigen Journalismus schließt.”

Mihr fügte hinzu: “Die Bundesregierung sollte sich endlich von der Mär von

Ägypten als Stabilitätsanker in der Nahost-Region verabschieden. Mit seiner

gnadenlosen Repression trägt dieses Regime allenfalls dazu bei, die nächste

Generation gewalttätiger Islamistinnen und Islamisten heranzubilden, indem es

jede friedliche Kritik kriminalisiert und verfolgt.” Im Koalitionsvertrag von

CDU, CSU und SPD heißt es zu Ägypten lediglich, man werde “die wirtschaftliche

und politische Stabilisierung fördern und die Resilienz gegen Gefahren

terroristischer Strukturen stärken”.

In Ägypten sind derzeit mindestens 33 Medienschaffende wegen ihrer

journalistischen Arbeit im Gefängnis, darunter 28 professionelle Journalistinnen

und Journalisten sowie fünf Bloggerinnen und Blogger. Das sind mehr inhaftierte

Medienschaffende als in notorisch repressiven Ländern wie Saudi-Arabien oder

Iran

(https://www.reporter-ohne-grenzen.de/barometer/2019/journalisten-in-haft/).

Seit Beginn der jüngsten Proteste am 20. September wurden in Ägypten mindestens

16 Medienschaffende verhaftet. Sechs von ihnen wurden inzwischen wieder

freigelassen, die übrigen zehn sind weiterhin im Gefängnis.

AKTIVISTIN UND JOURNALISTIN NACH IHRER FESTNAHME GEFOLTERT

Die Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Bloggerin Esraa Abdel Fattah

wurde nach ihrer Festnahme am 12. Oktober von Sicherheitsbeamten in

Zivilkleidung zunächst an einen unbekannten Ort verschleppt und offenbar

misshandelt und gefoltert. Nach Angaben ihres Anwalts schlugen Polizisten sie,

um sie zur Herausgabe des Zugriffscodes für ihr Mobiltelefon zu zwingen. (https:

//rsf.org/en/news/egyptian-woman-journalist-tortured-during-interrogation)

Außerdem soll sie gezwungen worden sein, sieben Stunden lang mit dem Gesicht zu

einer Wand zu stehen. Aus Protest gegen ihre Misshandlung ist Abdel Fattah in

einen Hungerstreik getreten. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle

Bachelet, forderte Ägypten auf, die Folter- und Misshandlungsvorwürfe zu

untersuchen und sofort dafür zu sorgen, dass solche Übergriffe abgestellt

werden. (https://news.un.org/en/story/2019/10/1049581)

Auch der prominente Blogger Alaa Abdel Fattah soll nach seiner Verhaftung am 29.

September misshandelt worden sein. Berichten zufolge wurde er gezwungen, in

Unterwäsche einen Gang entlang zu laufen, während man ihn auf Rücken und Nacken

schlug (https://www.accessnow.org/a-message-from-his-family-alaa-in-danger-beate

n-blindfolded-threatened-in-prison/). Der Blogger – einer der bekanntesten

Protagonisten des Arabischen Frühlings von 2011 – war erst im März unter

strengen Auflagen aus einer fünfjährigen Haftstrafe entlassen worden: Er musste

sich jeden Abend auf einer Polizeiwache melden und die Nacht dort in einer Zelle

verbringen (https://rsf.org/en/news/egyptian-blogger-released-only-partially-0).

Die gleichen Meldeauflagen gelten weiterhin auch für den Fotografen Mahmud Abu

Seid alias Shawkan, der ebenfalls im März gesundheitlich schwer gezeichnet nach

mehr als fünfeinhalb Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er war nach

jahrelanger willkürlicher Haft in einem Massenprozess verurteilt worden, weil er

2013 für internationale Medien über das gewaltsame Vorgehen der Armee gegen die

Proteste von Anhängern des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi von der

Muslimbruderschaft berichtet hatte (https://rsf.org/en/news/egypt-shawkan-freed-

prison-must-spend-nights-police-cell).

JOURNALISTEN VON AP UND STAATLICHER AL-AHRAM WEEKLY IN UNTERSUCHUNGSHAFT

Unter den Inhaftierten der jüngsten Repressionswelle ist auch Khaled Dawoud, ein

langjähriger Redakteur der englischsprachigen staatlichen Wochenzeitung Al-Ahram

Weekly. Er hat seit der Mubarak-Ära immer wieder über Menschenrechtsverletzungen

in Ägypten berichtet und sowohl die Politik des 2013 aus dem Präsidentenamt

gestürzten Muslimbruders Mohammed Mursi als auch die Repression unter dem

heutigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi öffentlich kritisiert. In der

Vergangenheit arbeitete er auch für deutsche Medien wie die ARD und die Deutsche

Presse-Agentur dpa.

Ebenfalls weiterhin in Untersuchungshaft sind der unter seinem Künstlernamen

Mohammed Oxygen bekannte Blogger sowie der Reporter Mustafa al-Chatib von der

Nachrichtenagentur Associated Press. Oxygen wurde am 20. September festgenommen,

Chatib am 13. Oktober (https://rsf.org/en/news/egyptian-woman-journalist-torture

d-during-interrogation).

Als Begründung für die Untersuchungshaft, die üblicherweise alle zwei Wochen

verlängert wird, dienen oft Vorwürfe wie Verbreitung falscher Nachrichten,

Missbrauch sozialer Medien zur Untergrabung der nationalen Sicherheit sowie

angebliche Zusammenarbeit mit terroristischen Organisationen.

REPRESSIVE GESETZE, MEDIEN UNTER GEHEIMDIENST-KONTROLLE

Unter dem seit 2014 regierenden Präsidenten Sisi ist Ägypten eines der Länder

mit den meisten inhaftierten Journalistinnen und Journalisten weltweit geworden.

Manche werden jahrelang ohne Urteil oder Anklage festgehalten, andere in

Massenprozessen zu langen Haftstrafen verurteilt. Kritische Medienschaffende

werden als angebliche Unterstützer der verbotenen Muslimbruderschaft

gebrandmarkt. Ein Großteil der relevanten Nachrichtenmedien gehört direkt oder

indirekt dem Staat, den Geheimdiensten oder regierungsnahen Unternehmern (https:

//www.reporter-ohne-grenzen.de/%C3%A4gypten/alle-meldungen/meldung/mom-projekt-u

nter-widrigen-bedingungen/).

Neue Sicherheits-, Medien- und Internetgesetze legalisieren weitreichende

Strafverfolgung und Zensur. Beispielsweise dürfen Journalistinnen und

Journalisten nur amtliche Angaben zu Terroranschlägen veröffentlichen und müssen

damit rechnen, für Berichte über Inflation oder Korruption verfolgt zu werden.

Seit 2017 hat die Regierung auch die Freiräume für unabhängigen Journalismus im

Internet massiv eingeschränkt und Hunderte Webseiten gesperrt, darunter viele

unabhängige oder oppositionelle Online-Medien sowie die Seiten vieler

Menschenrechtsorganisationen. Während der jüngsten Proteste sperrte Twitter

offenbar mehrere Dutzend Accounts arabischsprachiger Kritikerinnen und Kritiker

von Präsident Sisi (https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/how-

twitter-gagging-arabic-users-and-acting-morality-police/).

Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht Ägypten auf

Platz 163 von 18ß Ländern weltweit. Weitere Informationen zur Lage der

Pressefreiheit in Ägypten finden Sie unter www.reporter-ohne-grenzen.de/ägypten.

