Säkularisierung endlich umsetzen

“Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung […] gezwungen

werden.”, so will es unser Grundgesetz. [1] So ist auch die Trennung von Staat

und Kirchen in der deutschen Verfassung festgeschrieben. Nach wie vor sind Staat

und Kirchen aber noch an vielen Stellen miteinander verbandelt. Die

Piratenpartei fordert eine schnellstmögliche Umsetzung der Säkularisierung.

“Wir leben in einer modernen und aufgeklärten Welt. Der Staat sollte sich

lossagen von den Kirchen”, so Borys Sobieski, Landesvorsitzender.

Besonders die Verfassungen der Bundesländer strotzen nur so vor Gottesfurcht.

Rechtlich zwar nicht bedeutsam, sind sie dennoch Symbol für fehlende Neutralität

des Staats.

“Es graust mir, wenn die Verfassung eine gottesfürchtige Erziehung vorschreibt.

Der Gottesbezug muss raus aus der Landesverfassung”, kommentiert Oliver

Burkardsmaier, stellvertretender Landesvorsitzender.

Auch die Feiertage richten sich nach den Kirchen. Die Piratenpartei in

Baden-Württemberg nimmt den Karfreitag daher seit Jahren zum Anlass, eine

Tanzdemo abzuhalten, die sich auch ständig wachsender Beliebtheit erfreut. [2]

“Religion und Glaube ist Privatangelegenheit der Menschen, das muss der Staat

würdigen. Genauso muss der Staat aber auch würdigen, dass nicht alle Menschen

dem gleichen Glauben anhängen. Es ist nicht zu rechtfertigen, Feiertage an nur

einer Religion auszulegen”, so Burkardsmaier weiter. “Entweder wir nehmen auf

alle dieselbe Rücksicht, oder noch einfacher wir bemühen uns um eine flexible

Gestaltung von Feiertagen.”

Bereits im frühen Alter macht sich die fehlende Neutralität bemerkbar nämlich im

Religionsunterricht an den Schulen. Vor kurzem erst forderte die

Landesschülervertretung aus Rheinland-Pfalz eine Abschaffung des konfessionellen

Religionsunterrichts. [3] Der baden-württembergische Landesschülerbeirat

reagiert nicht auf ein Schreiben der Piratenpartei.

“Wir sprechen niemandem seinen Glauben ab. Ganz im Gegenteil, jeder soll seinen

Glauben so frei wie möglich ausleben. Dazu gehört aber auch, die Freiheit der

Andersgläubigen zu achten. Das Problem beginnt schon im Kindesalter mit dem

konfessionellem Religionsunterricht der den christlichen Glauben in den

Vordergrund rückt. Echte Neutralität gibt es so nicht”, so Sobieski weiter.

“Das gilt auch für religiöse Symbole. Egal ob beim Bürgeramt oder in der Schule,

die Behörden haben sich neutral zu halten und dazu gehört auch eine neutrale

Ausstattung”, fügt Burkardsmaier hinzu.

Quellen/Fußnoten [1] Artikel 140 GG, Artikel 136 Weimarer Verfassung [2] https:/

/piratenpartei-bw.de/2019/04/19/400-menschen-demonstrieren-in-stuttgart-im-rahme

n-der-tanzdemo-fuer-die-trennung-von-staat-und-religion/ [3] https://www.swr3.de

/aktuell/nachrichten/Schueler-wollen-Religionsunterricht-in-Rheinland-Pfalz-absc

haffen/-/id=47428/did=5253166/cvaj4y/index.html

