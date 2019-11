Samaritan–s Purse hilft syrischen Flüchtlingen / Hilfsorganisation verteilt mehr als 20 Tonnen Hilfsgüter (FOTO)

Samaritan–s Purse unterstützt die syrischen Flüchtlinge im Irak sowieVertriebene im Nordosten Syriens. Auf Anfrage des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCRhat die christliche Hilfsorganisation dafür ein 25-köpfiges Team eingesetzt, dasfür Nothilfeeinsätze speziell geschult ist. Bereits seit Mitte Oktober habentausende Menschen von der Hilfe profitiert. So wurden Decken, Hygienesets,Lebensmittelpakete und Trinkwasser verteilt. Am Montag (11.) brachte nun einFlugzeug von Samaritan–s Purse mehr als 20 Tonnen Hilfsgüter in den Nordirak.“Dazu zählen Wasserfilter, Zelte für Notunterkünfte und Winterbekleidungsset fürKinder wie Jacken, Stiefel und Handschuhe”, sagte der Leiter für internationaleProgramme des in Berlin ansässigen Vereins, Christoph Stiller. “Insgesamt sollenso 18.000 Personen unterstützt werden.” Der Präsident der internationalenHilfsorganisation Franklin Graham erklärte: “Tausende syrische Flüchtlinge sindvor verheerenden Umständen geflohen, nur um bei ihrer Ankunft im Nordirak mitharten Bedingungen konfrontiert zu werden. Als Samaritan–s Purse sind wir dazuaufgerufen, in schwierige Kriegs-, Hunger- und Krisengebiete zu gehen, um Hilfezu bringen. Aber vor allem, um Gottes Trost und Liebe zu den Menschen zubringen, die verletzt wurden.” Graham rief dazu auf, für die Flüchtlinge undEinsatzteams zu beten.

Team macht Flüchtlingscamp wieder nutzbar

Über die Verteilung von Hilfsgütern hinaus hat Samaritan–s Purse auch die

Infrastruktur eines zwischenzeitlich verlassenen Flüchtlingscamps

wiederhergestellt: In dem Camp in Bardarash wurden mehr als 500 Latrinen sowie

Duschen repariert und die Trinkwasserversorgung wiederhergestellt. Inzwischen

leben wieder mehr als 15.000 Personen in dem Camp. Ein medizinisches Team

beobachtet zudem die gesundheitliche Situation, um auf dringende Bedürfnisse

reagieren zu können.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten im Irak

Die Hilfsorganisation ist bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten im Irak tätig.

2017 errichtete sie während der Kämpfe um Mosul eine mobile Klinik. 18 Kilometer

von der Frontlinie entfernt wurden rund 4.000 Kriegsopfer behandelt und mehr als

1.700 Operationen durchgeführt. Wer die aktuelle Nothilfe unterstützen will,

kann spenden an Samaritan–s Purse e. V., IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11,

BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: Projektnr. 470040 + Adresse (für

Zuwendungsbestätigung). Der Verein trägt das Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen. Weitere Informationen erhält man unter

www.die-samariter.org

Hinweis für Redaktionen: Aktuelle Pressefotos finden Sie in unserem Presseportal

(www.die-samariter.org/service/presseportal). Videomaterial stellen wir gerne

auf Anfrage zur Verfügung. Internationale Gesprächspartner für Interviews

vermitteln wir ebenso gerne auf Anfrage.

Pressekontakt:

Tobias-Benjamin Ottmar / Theresa Werner

presse@die-samariter.org

+49 (0)30 76 883 434

Original-Content von: Samaritan–s Purse e. V., übermittelt durch news aktuell