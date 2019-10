Save the Children fordert Rüstungsexportstopp in die Türkei, Sicherheit für die Zivilbevölkerung und Fortsetzung der humanitären Hilfe in Nordsyrien

„Die aktuelle Lage in Nordsyrien ist extrem

besorgniserregend. Zivilisten müssen geschützt werden und dürfen kein

Spielball von machtpolitischen Bestrebungen sein. Bomben

unterscheiden nicht zwischen Kindern und Kämpfern. Bereits jetzt

wächst jedes fünfte Kind in Kriegen und Konflikten auf – die

internationale Gemeinschaft darf das nicht länger tolerieren. Unser

Appell richtet sich vor allem an die Bundesregierung, die mit ihrem

Sitz im UN-Sicherheitsrat eine besondere Verantwortung für das Wohl

und den Schutz der Kinder hat. Zudem fordern wir, dass die

Bundesregierung den Verkauf und die Lieferung von Rüstungsgütern an

die Türkei aussetzen muss, solange die Gefahr besteht, dass diese

Güter für völkerrechtswidrige Angriffe verwendet werden, insbesondere

auf Kinder“, betont Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the

Children.

„1,65 Millionen Menschen in Nordsyrien sind auf humanitäre Hilfe

angewiesen, darunter mehr als 650.000 Vertriebene durch Krieg. Diese

Hilfe muss weiterhin uneingeschränkt möglich sein – zu viel steht auf

dem Spiel“, sagt Susanna Krüger.

