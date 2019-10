Schummer: Gute Bedingungen für Beschäftigte dank der Sozialen Marktwirtschaft

Am kommenden Montag ist Welttag der menschenwürdigen Arbeit.

Hierzu erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Uwe Schummer:

„Wir verfügen in Deutschland über eine funktionierende

Sozialpartnerschaft, garantierte Arbeitnehmerrechte und einen

vorbildlich funktionierenden Arbeitsschutz. Hierzu zählt zum Beispiel

die Begrenzung der täglichen Arbeitszeiten, die sich an

wissenschaftlich belegten Erkenntnissen des gesundheitlichen

Arbeitsschutzes orientiert. Für das Alter und im Falle von Erkrankung

sowie Verlust des Arbeitsplatzes ist durch ein leistungsfähiges,

paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragenes

Sozialversicherungssystem gesorgt. Die guten Arbeitsbedingungen in

Deutschland gehen maßgeblich auf unser Wirtschaftssystem der

Nachkriegszeit, die Soziale Marktwirtschaft, zurück. Diese stützt

sich auch auf die Kernbotschaften der Christlichen Soziallehre, die

in Folge der negativen Entwicklungen durch die Industrialisierung

entstanden ist. Die Soziale Frage stellt sich heute mit neuen

Schwerpunkten. So geht es um bessere Zugangsmöglichkeiten etwa für

Kinder aus bildungsferneren Elternhäusern zu qualifizierten

Berufsausbildungen und Studiengängen. Auch Weiterbildung gewinnt

bedingt durch die Digitalisierung erheblich an Bedeutung.

Grundsätzlich gilt: die bewährten Säulen unserer menschenwürdigen

Arbeitswelt müssen auch im durch Digitalisierung und Globalisierung

angetriebenen Wandel weiterhin tragen. Unmenschliche

Begleiterscheinungen, wie sie in der Industrialisierung in

erheblichem Ausmaß festzustellen waren, müssen von vornherein

verhindert werden.

In weiten Teilen der Welt ist die Situation arbeitender Menschen

anders als bei uns dramatisch. Das Streben nach billigen Rohstoffen

und billigen Arbeitskräften sowie möglichst großen Profiten führt

weltweit zur Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und zu

menschenunwürdigen Arbeitsverhältnissen. Diese sind gekennzeichnet

von Kinderarbeit, fehlenden Arbeitsschutzmaßnahmen, Lohnsklaverei und

massiver Benachteiligung von Frauen.

Erforderlich ist die weltweite Durchsetzung und Einhaltung der

Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Sie

sind die Basis für menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Wir können

aber auch alle mit Verantwortung übernehmen, in dem wir vor

Kaufentscheidungen hinterfragen, unter welchen Bedingungen ein

Produkt hergestellt wurde. Hilfestellung gibt hierbei etwa das Label

`Der Grüne Knopf´ auf Textilien, das vom Bundesminister für

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung initiiert wurde.“

Hintergrund:

Der weltweite Aktionstag wurde vom Internationalen

Gewerkschaftsbund (IGB) ins Leben gerufen. Seit 2008 organisiert der

IGB jeweils am 7. Oktober den Welttag für menschenwürdige Arbeit

(WFMA). An ihm finden auf der ganzen Welt Demonstrationen und

Aktionen für menschenwürdige Arbeit statt. Weitere Informationen zum

Welttag für menschenwürdige Arbeit 2019 finden Sie unter

www.wddw.org.

