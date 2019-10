Seehofer bei Gesprächen über EU-Türkei-Deal: Radikales Umdenken in der Flüchtlingspolitik nötig

Bundesinnenminister Horst Seehofer reist

heute zu Gesprächen nach Griechenland und in die Türkei. Anlässlich

seiner Reise fordert die Frankfurter Hilfs- und

Menschenrechtsorganisation medico international die EU zu einem

radikalen Umdenken in der Migrationspolitik auf. Europa dürfe die

Verantwortung für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nicht länger an

Griechenland und die Türkei delegieren. Außerdem dürfe man nicht

länger zu den Menschenrechtsverletzungen in der Türkei schweigen

„Europas Abschottungspolitik ist gescheitert“, so Ramona Lenz,

Referentin für Flucht und Migration. „Über drei Jahre ist der

Abschluss des EU-Türkei-Deals jetzt her. Er hat zwar viele

Flüchtlinge von Europa ferngehalten, aber kein einziges Problem

gelöst – im Gegenteil. Die griechischen Inseln sind heute eine

Sonderrechtszone, in der Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt ist.

Und Millionen Menschen sitzen in Syrien, im Libanon und in der Türkei

in völlig überfüllten Lagern und unter katastrophalen Bedingungen

fest. Allein in der Türkei leben mehr Flüchtlinge als in ganz Europa.

Es muss Schluss sein mit der „Aus den Augen, aus dem Sinn“-Politik.

Europa muss internationale Verantwortung übernehmen.“

Die EU habe sich erpressbar gemacht und unterstütze die Politik

Erdogans gegenüber der kurdischen Demokratiebewegung, um die

Kooperation bei der Migrationsabwehr nicht zu gefährden.

„Auch wenn die EU sich die Bekämpfung von Fluchtursachen auf die

Fahnen geschrieben hat: Das einzige, was sie tatsächlich bekämpft,

sind die Flüchtlinge und Migranten selbst. Dabei setzt Europa

Menschenrechte außer Kraft und kriminalisiert Solidarität. Der

EU-Türkei-Deal ist ein Beispiel für diese fatale Politik, die auch

hier die Demokratie beschädigt. Den Preis zahlen schlussendlich

diejenigen gesellschaftlichen Kräfte, die sich für Menschenrechte,

Demokratie und Solidarität einsetzen – in Europa, in Kurdistan, in

der Türkei, in Syrien und anderswo“, so Lenz.

Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell