So klappt–s auch mit dem Quereinstieg / Wie fachfremde Bewerber Unternehmen von sichüberzeugen können

Die Sehnsucht ruft und die Neugier lässt sich

nicht mehr verleugnen? Sei es direkt nach dem Studium, der Ausbildung

oder nach einigen Jahren Berufserfahrung, irgendwann kommt die Frage:

Will ich diesen Job eigentlich machen oder zieht es mich nicht längst

in andere Gefilde? Für alle, die nach neuen Ufern Ausschau halten und

mit einem Quereinstieg liebäugeln, hat das bekannte

Online-Karriereportal Monster eine Umfrage unter gut 400

Personalverantwortlichen in Deutschland durchgeführt.* Die Ergebnisse

enthalten ein paar entscheidende Tipps für den Wechsel parat.

1. Wieso ausgerechnet bei uns?

Bei 87 Prozent der Befragten werden Bewerbungen immer noch

in-house direkt gesichtet – die Vorauswahl trifft also nicht im

ersten Schritt ein Algorithmus oder ein externer Dienstleister. Es

ist sehr wichtig, sich die Personalabteilung oder sogar den

zukünftigen Chef als ersten Leser der Bewerbung vorzustellen. Hier

gilt es mit Unternehmenskenntnis zu punkten und genau zu erklären,

wieso ausgerechnet man selbst als Kandidat perfekt zum Unternehmen

passt.

2. Du bist aber nett!

Selbstverständlich ist der erste Grund für die Berücksichtigung

von Quereinsteigern die Kompetenz und die Berufserfahrung. Aber 23

Prozent der Befragten berücksichtigten die Bewerbungen von

Quereinsteigern, weil sie ihnen sympathisch erschienen und bei 16

Prozent überzeugte das Motivationsschreiben. Neben der fachlichen

Kompetenz ist der menschliche Faktor Entscheidungskriterium. Es ist

also sinnvoll, sich mit der Unternehmenskultur und der Tonalität auf

Kanälen wie der Webseite oder auf Social Media vertraut zu machen.

Geht es eher förmlich oder locker zu? Was sind Fokusthemen? Wer diese

Erkenntnisse in der Bewerbung umsetzt und mit der eigenen Motivation

für die Sache verknüpft, hat bei vorhandenen Kompetenzen gute Chancen

auf einen Job.

3. Ich hab da mal was vorbereitet.

Für über die Hälfte (53 Prozent) aller befragten

Personalverantwortlichen sind passende Zusatzqualifikationen und

Weiterbildungen im Lebenslauf ein entscheidender Punkt, um ihr

Interesse zu wecken. Es lohnt sich daher, den Wechsel bereits im

alten Job vorzubereiten. Das hat gleich zwei Vorteile: Zum einen

können sich wechselwillige Arbeitnehmer durch Workshops und andere

Weiterbildungen bereits in die neue Materie ihres Herzens einarbeiten

und haben bei zukünftigen Bewerbungen ein Ass im Ärmel. Zum anderen

zeigt sich bei einer praktischen Auseinandersetzung mit dem

möglichen, nächsten Job auch schneller, ob ein wirkliches Interesse

da ist oder die Theorie wesentlich romantischer erschien. So lassen

sich auch fachliche Enttäuschungen eher vermeiden.

4. Treue zählt.

Quereinsteiger zeigen ohnehin die Bereitschaft, einen Beruf zu

wechseln, wenn er sie nicht mehr erfüllt oder aus anderen Gründen

heraus. Im ersten Moment kann das bei einigen Unternehmen zu

Unsicherheiten führen. Verlässt uns der neue Mitarbeiter dann auch

schnell wieder? Daher sind für 45 Prozent der

Personalverantwortlichen eine vorangegangene, langjährige Mitarbeit

in einem anderen Unternehmen im Lebenslauf von Quereinsteigern

wichtig. Sie wollen sehen, dass der Bewerber zu Treue fähig und

verlässlich ist. Am besten also nicht zu oft wild hin- und

herwechseln, sondern lieber im gleichen Unternehmen verschiedene Wege

ausprobieren. Das erleichtert den endgültigen Quereinstieg am Ende.

5. Verlässlichkeit ist mein zweiter Vorname.

Apropos Verlässlichkeit: Nach wichtigen Softskills bei

Quereinsteigern gefragt, votierte die Mehrheit (60 Prozent) für

Verlässlichkeit. Darauf folgten mit je 51 Prozent Flexibilität,

Teamgeist und Eigenverantwortung. Wer bei der Bewerbung und

spätestens im Vorstellungsgespräch punkten will, tut gut daran, diese

Qualitäten bei sich selbst hervorzuheben. Am besten direkt an

konkreten Beispielen aus dem Arbeitsleben festmachen, um nicht wie

ein „Phrasendrescher“ zu wirken. Es ist wesentlich überzeugender

davon zu berichten, wie man auch mal gemeinsam im Team für ein

wichtiges Projekt mit Deadline Überstunden geschoben hat, als

schlicht zu sagen, man sei ein Teamplayer und überaus verlässlich.

6. Go big or go home?

Große Konzerne stehen bei vielen Bewerbern hoch im Kurs. Die

Vorstellung, bei einem namhaften Unternehmen zu arbeiten, beflügelt.

Schließlich wird dadurch auch die eigene Reputation aufpoliert. Doch

ist es immer der richtige Weg? Die Monster-Umfrage zeigt, dass bei

kleinen Unternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern die meisten

Quereinsteiger beschäftigt sind. Im Gegensatz zu ihren großen Brüdern

und Schwestern, werden kleine, oft inhabergeführte Unternehmen nicht

unbedingt mit Bewerbungen überflutet. Für den ersten Wechsel kann es

daher zunächst einfacher sein, statt eines Konzerns lieber auf einen

kleinen Betrieb zu setzen.

7. Bildung ist alles.

Ein weiterer Indikator dafür, ob Unternehmen für Bewerbungen von

Quereinsteigern offen sind, ist die Auswahl an Fortbildungen für

Mitarbeiter. Immerhin 53 Prozent aller Befragten gaben an, speziell

für Quereinsteiger Weiterbildungen anzubieten. Ein Blick auf den

„Über Uns“-Bereich der Unternehmenswebsite kann Aufschluss darüber

geben, wie sehr Bewerber mit alternativen Qualifikationen im

Unternehmen geschätzt und gefördert werden. Allerdings kann das bei

kleineren Unternehmen mitunter auch täuschen. Sie können aus

Kapazitäts- und Kostengründen oft nicht so offensiv Weiterbildungen

anbieten.

8. Das sieht aber schick aus!

Natürlich zählt der Inhalt einer Bewerbung am meisten. Dennoch

hilft ein sinnvolles Layout des Lebenslaufes beim Auswahlprozess. Bei

27 Prozent der Befragten war ein gutes Design des Lebenslaufs wichtig

bei der Entscheidung und auch das Bewerbungsfoto floss bei 17 Prozent

stark mit ein. Der erste Eindruck ist eben sehr wichtig und dazu

gehört eine ordentliche und leicht zu erfassende Struktur im

Lebenslauf sowie ein professionelles Portrait.

9. Money in my pocket.

Wenn alle Tipps berücksichtig wurden, stehen die Aktien für einen

Jobwechsel nicht schlecht. Viele neue Stellen findet man auf

monster.de. Am Ende darf aber auch ein Wort der Warnung nicht fehlen.

Bei immerhin 24 Prozent der Befragten verdienen Quereinsteiger im

Unternehmen nicht so viel wie ihre „konventionellen“ Kollegen mit der

gleichen Stelle. Wer wechseln möchte, sollte das also aus einer

tiefen Überzeugung heraus tun. Denn es ist gut möglich, dass die

ersten Jahre finanziell nicht das Highlight sind. Aber wenn das neue

Unternehmen, die Kollegen und die Aufgabe sich wieder richtig und

passend anfühlen, vielleicht ist es diesen Wermutstropfen dann auch

wert.

*Nicht repräsentative Online-Umfrage unter 401 Mitarbeitern mit

Personalverantwortung in Deutschland (154 weiblich, 247 männlich;

zwischen 25 und 66 Jahren); durchgeführt von der Appinio GmbH im

Zeitraum 4.-11. September 2019

Über Monster Deutschland

Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privaten

Online-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service-

und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20

Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nach

dem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den besten

Talenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietet

umfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung,

Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster die

Branchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichster

Technologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlich

voran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH ist

Eschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist ein

Tochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in Weston,

Massachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie die

Website https://www.monster.de

Informationen über Monster Worldwide, Inc., finden Sie unter

https://www.monster.com/about/ Deutsche Presseinformationen finden

Sie unter http://info.monster.de

Pressekontakt:

Julia Bellinghausen

Oseon GmbH & Co.KG

+49 69-25 73 80 22-20

monster@oseon.com

Original-Content von: Monster Worldwide Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell